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豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」
高雄市連日豪雨成災，許多道路路面出現坑洞，昨天晚間在前鎮區也傳出公車停靠路邊，突然一陣晃動，右後車輪陷入路面動彈不得，幸未造成傷亡。
高雄市議員許采蓁臉書粉專貼出公車陷入坑洞影像，貼文稱「路面爛成這樣，已經不是我太嚴格了吧？中華五路圖書總館旁路面出現大洞，連公車輪胎這麼大都陷進去，如果是機車或一般小客車怎麼辦？」
據了解，昨晚8時許，高雄市港都客運公車在前鎮區中華五路停靠車站，讓乘客下車後，剛要起步，一陣晃動，右後車輪便陷入路面。警方了解，當時車上正好剩1名乘客，下車後，公車上只有司機1人，沒造成傷亡。
當時高雄市政府1999接獲通報，工務局及水利局派員到場封鎖道路，公車也由拖吊車協助脫困。
高雄市連日豪雨，也造成多處路面坍塌，民眾以「民進洞」揶揄執政者，批評「高雄的路真的像紙糊的」。
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