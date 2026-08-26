快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪陷入路面，由拖吊車協助脫困。圖／讀者提供
高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪陷入路面，由拖吊車協助脫困。圖／讀者提供

高雄市連日豪雨成災，許多道路路面出現坑洞，昨天晚間在前鎮區也傳出公車停靠路邊，突然一陣晃動，右後車輪陷入路面動彈不得，幸未造成傷亡。

高雄市議員許采蓁臉書粉專貼出公車陷入坑洞影像，貼文稱「路面爛成這樣，已經不是我太嚴格了吧？中華五路圖書總館旁路面出現大洞，連公車輪胎這麼大都陷進去，如果是機車或一般小客車怎麼辦？」

據了解，昨晚8時許，高雄市港都客運公車在前鎮區中華五路停靠車站，讓乘客下車後，剛要起步，一陣晃動，右後車輪便陷入路面。警方了解，當時車上正好剩1名乘客，下車後，公車上只有司機1人，沒造成傷亡。

當時高雄市政府1999接獲通報，工務局及水利局派員到場封鎖道路，公車也由拖吊車協助脫困。

高雄市連日豪雨，也造成多處路面坍塌，民眾以「民進洞」揶揄執政者，批評「高雄的路真的像紙糊的」。

高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪陷入路面。圖／擷取自許采蓁臉書粉專
高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪陷入路面。圖／擷取自許采蓁臉書粉專

高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪陷入路面，由拖吊車協助脫困。圖／讀者提供
高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪陷入路面，由拖吊車協助脫困。圖／讀者提供

高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪在路面壓出坑洞。圖／讀者提供
高雄市公車昨晚在前鎮區中華五路，車輪在路面壓出坑洞。圖／讀者提供

豪雨 高雄 公車

延伸閱讀

高雄豪雨多處路塌 高大特區驚見路面裂陷

淹怕了？高雄鼓山暴雨下整天 多輛汽車開上台鐵人行道躲淹水

高雄豪雨大社中圳溪溝80米堤防崩塌 居民喊：快恢復原狀

影／阿蓮勘災遇上馬路淹水 柯志恩座車拋錨驚險爬車窗脫險

相關新聞

影／基隆客運「騎」分隔島10傷影片曝 警：天雨下坡煞車不慎失控

基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷，基隆市長謝國樑和客運業者前往醫院慰問傷者。失控自撞影像今曝光，警方公布肇事原因，因為下坡轉彎處時，當時因天雨路滑加上夜間視線不佳，煞車時不慎失控撞擊道路分隔島，導致車輛卡在分隔島上無法動彈。

豪雨沖垮路面！高雄公車陷坑洞 民眾怒轟「路像紙糊」

高雄市連日豪雨成災，許多道路路面出現坑洞，昨天晚間在前鎮區也傳出公車停靠路邊，突然一陣晃動，右後車輪陷入路面動彈不得，幸未造成傷亡。

台中東勢大橋老翁墜橋 留有電動腳踏車、雨衣和安全帽

台中市東勢區與石岡區交界處的東勢大橋昨天傍晚有老翁坐在橋墩上後墜橋，溪水湍急，消防隊員漏夜搜尋未找到人，今天持續搜救中；警方在現場找到老翁的電動腳踏車、雨衣和安全帽，警方從腳踏車查出車主身分已通知家屬，但仍未確認墜橋者身分。

快改道！國3南下96.7K寶山路段聯結車和4小客車連環撞

高速公路局北區交控中心說，今天上午8時46分，國道3號南下96.7K過寶山休息站，發生1輛聯結車和4輛自小客車追撞事故，占用外側2線車道。

國1湖口段凌晨3車連環撞 半聯結車側翻占滿車道2人傷

國道1號新竹縣湖口路段今天凌晨發生3車追撞事故，一輛營業半聯結車疑因駕駛精神不濟，撞上前方同車道的半聯結車後失控翻覆，占用全線車道，後方另一輛全聯結車閃避不及撞上，造成2名駕駛受傷送醫，事故現場一度全面封閉，至上午7點左右排除恢復通車。

影／新竹市東大路民房突起火3人受困 消防員即時引導逃生

新竹市新竹市北區東大路三段一處民房今天早上7時36分發生火警，現場濃煙竄天，消防局獲報派員趕抵，所幸即時將受困3人引導逃生，未釀憾事，起火原因仍待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。