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影／基隆客運「騎」分隔島10傷影片曝 警：天雨下坡煞車不慎失控

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷。記者游明煌／翻攝
基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷。記者游明煌／翻攝

基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷，基隆市長謝國樑和客運業者前往醫院慰問傷者。失控自撞影像今曝光，警方公布肇事原因，因為下坡轉彎處時，當時因天雨路滑加上夜間視線不佳，煞車時不慎失控撞擊道路分隔島，導致車輛卡在分隔島上無法動彈。

基隆市消防局昨晚7時9分獲報，源遠路基隆客運發生事故，基隆客運李姓司機駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」中央分隔島，共造成4男6女10名乘客受輕傷送醫。李姓司機未受傷，接受警方酒測數值為0，排除酒駕。

市警第三分局碇內派出所長黃國凱說，經查，基隆客運行經該路段下坡轉彎處時，疑似因天雨路滑加上夜間視線不佳，煞車時不慎失控撞擊道路分隔島，導致車輛卡在分隔島上無法動彈，造成多名乘客及駕駛受到擦挫傷，所幸傷勢均無大礙。員警全力疏導交通及拖吊車協助，事故現場昨晚8時20分排除，恢復雙向正常通行。

第三分局特別呼籲駕駛人，近日天候多變、雨勢不斷，行經山區道路或下坡轉彎路段時，務必「放慢車速、保持安全車距」。若遇視線不良或路面濕滑情況，更應提早減速並避免急踩煞車，以免因車輛打滑發生意外，保障自身及大眾行車安全。

基市府交通處表示，肇事原因查明後，將請客運業者主管機關依據公路法處理。

交通處指出，近期天候不穩定，降雨較大，部分路段可能出現路面濕滑、視線不佳等情形，提醒用路人注意行車安全，並請各客運業者轉達公車駕駛長，行車時務必減速慢行、保持安全距離，並隨時注意路況與周邊環境。

基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷。記者游明煌／翻攝
基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷。記者游明煌／翻攝

基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷。記者游明煌／翻攝
基隆客運一輛1061路線公車昨晚在暖暖區源遠路89巷自撞道路中央分隔島，造成10名乘客輕傷。記者游明煌／翻攝

客運 基隆 失控

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