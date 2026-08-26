台中東勢大橋老翁墜橋 留有電動腳踏車、雨衣和安全帽

台中市東勢區與石岡區交界處的東勢大橋昨天傍晚有老翁坐在橋墩上後墜橋，溪水湍急，消防隊員漏夜搜尋未找到人，今天持續搜救中；警方在現場找到老翁的電動腳踏車、雨衣和安全帽，警方從腳踏車查出車主身分已通知家屬，但仍未確認墜橋者身分。

東勢警分局說明昨天傍晚5時許墜橋案件，警方接到通報有1名男子不明原因在東勢大橋墜橋，警方立即派員趕赴現場，並會同消防人員下橋搜尋救援。

警方初步調查，現場留有一輛電動腳踏車、雨衣和安全帽等物品，有民眾表示目擊一名年長男子疑似自橋上墜落。經警方調查發現確有一名男子自東勢大橋墜落，由消防局持續搜救中，警方持續釐清男子身分及墜橋原因。

台中市消防局昨天傍晚5時2分獲報東勢大橋需救助，據台中市警局轉報表示，一位民眾跨坐橋墩上，年約70多歲，中心立即派遣東勢分隊，出動4車6人，由東勢分隊分隊長葉峻明率隊前往搜救中；目前仍未找到老翁，空拍機也執勤空搜。

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台中市東勢區東勢大橋昨天傍晚有老翁墜橋，消防隊員搜尋中。圖／台中市消防局提供