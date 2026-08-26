國1湖口段凌晨3車連環撞 半聯結車側翻占滿車道2人傷

國道1號新竹縣湖口路段今天凌晨發生3車追撞事故，一輛營業半聯結車疑因駕駛精神不濟，撞上前方同車道的半聯結車後失控翻覆，占用全線車道，後方另一輛全聯結車閃避不及撞上，造成2名駕駛受傷送醫，事故現場一度全面封閉，至上午7點左右排除恢復通車。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，事故發生於今天凌晨3時許，50歲王男駕駛營業半聯結車行經國1北向75公里湖口路段外側車道，疑因精神不濟撞上前方同車道、由陳姓男子駕駛的營業半聯結車。

王男的車輛撞擊後失控，再撞上內側護欄並側翻，占用全線車道，後方傅男駕駛全聯結車因閃避不及撞該車而肇事，釀成3車事故。

事故造成王男、傅男四肢擦挫傷，送往桃園天成醫院診治，陳男則未受傷。警方對3名駕駛實施酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因仍由楊梅分隊調查處理。

警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

事故發生於今天凌晨3時許，50歲王男駕駛營業半聯結車行經國1北向75公里湖口路段外側車道，疑因精神不濟撞上前方同車道、由陳姓男子駕駛的營業半聯結車。圖／警方提供

國道1號新竹縣湖口路段今天凌晨發生3車追撞事故。圖／警方提供