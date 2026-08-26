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國1北上湖口至楊梅「紫爆」 聯結車追撞貨櫃車側翻事故 建議改走國3

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

國道1號北向楊梅路段今天凌晨發生重大車禍，高速公路局表示，今天凌晨3時1分，在國1北向75.5K楊梅前，發生1輛聯結車追撞1輛貨櫃車，其中1車側翻占用全線事故，目前開放外側路肩通行。建議用路人可以先下湖口出口之後，再從湖口入口進入主線。現場仍在進行拖吊作業，行車速度相當緩慢，建議改走國3。

高公局北區養護工程分局表示，該事故車輛為大型車種，尚須時間處理，目前成立應變小組處理中。車道封閉管制期間，建議收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

根據高公局1968即時路況，國1湖口-高架楊梅端北向路段「紫爆」，即時車速只有12公里。

國1北向75.5K楊梅前1輛聯結車追撞1輛貨櫃車，其中1車側翻占用全線事故，現場仍在進行拖吊作業，行車速度相當緩慢。圖／取自高公局1968即時路況
國1北向75.5K楊梅前1輛聯結車追撞1輛貨櫃車，其中1車側翻占用全線事故，現場仍在進行拖吊作業，行車速度相當緩慢。圖／取自高公局1968即時路況

貨櫃 紫爆 車禍

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