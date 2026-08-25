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指南宮大火啟示錄！雲林兩大廟分享防火經驗「要神也要人」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

台北指南宮一場大火燒出了廟宇防火的老問題，雲林縣北港朝天宮、武德宮兩大廟，過去也曾發生過火警，但幸運都能即時發現，搶救得宜，未釀成重大災情。尤其武德宮今年初發生火警，幸賴強大的AI警報系統發揮效能，讓當時人在日本的主委林安樂都還能跨海掌控救災，兩廟分享防火經驗，關鍵還是宗教界那句老話「要神也要人！」。

10多年前朝天宮後殿的聖父母殿也曾發生火警，係為電線走火所致，對於香火鼎盛的廟宇，如何防火成為重要課題，朝天宮總幹事何宗霖指出，拜拜的人多，神殿經常煙霧繚繞，一般警報器遇煙就叫，不適合神殿裝設，尤其朝天宮是國家級古蹟，消防設備裝置更須嚴謹，因此2011年古蹟修復時，所有電線全面更換成高耐燃電線。

營繕組長陳俊郎也表示，除了換高耐熱電線，因神殿的煙很多，所以加裝智慧型感溫器，設定在5、60度，透過收訊系統感應後再傳出警訊，這樣不會驚擾到拜拜的人，也可掌握各神殿的安全狀況。

他說，除防火現代化，人力巡邏管理才是重要關鍵，朝天宮共有8殿7個爐，為確保安全，避免焚香煙霧過度蓄積在殿內，廟方早就實施殿內案桌不擺香爐，一律改用大型天公爐置於殿外空曠處，方便又安全，平時除加強巡邏，所有神殿的香燭，在人員下班前一律熄滅。

另，國內財神祖廟的北港武德宮，香客也絡繹不絕，今年2月廟的右側辦公室、倉庫，也在清晨沒人時發生火警，幸好廟方全面改裝「AI警報系統」結合監視器，不但在煙火初發生時，一旦觸發煙霧預警，馬上發出警報，廟方人員可透過LINE系統監看現場，並迅速通報消防隊到場，降低災損。

當時廟發生火警，人在日本的主委林安樂，也在睡夢中被手機「會叫」的AI吵醒，透過現場監視器系統即時傳輪，跨海掌握整個救災過程，並很快查清起火原因。

這套先進的科技系統，事發時廠商也同步速報，依序通報廟方櫃檯及主事者，整個過程不慌不亂，讓櫃檯值大夜班人員也在一分鐘內即持滅火器趕到現場，消防隊趕到只經約七分鐘就控制火勢。

事後，林安樂在臉書表示，這場火警除辛苦留守人員，也幸賴AI系統發揮功能，快速排除危機，甚為萬幸也感謝武財公保佑。

北港武德宮今年二月發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，事後透過臉書還原起火現場，圖為最初起火冒煙的情況，全都完整紀錄。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今年二月發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，事後透過臉書還原起火現場，圖為最初起火冒煙的情況，全都完整紀錄。記者蔡維斌／翻攝

人在日本的北港武德宮主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場。記者蔡維斌／翻攝
人在日本的北港武德宮主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮參拜的人相當多，連神殿內外經常煙霧繚繞，防火警報器容易誤判任意嗚叫，廟方改裝智慧型感溫器，設定溫度感應警報，也不干擾拜拜，兩全其美。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮參拜的人相當多，連神殿內外經常煙霧繚繞，防火警報器容易誤判任意嗚叫，廟方改裝智慧型感溫器，設定溫度感應警報，也不干擾拜拜，兩全其美。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮參拜的人相當多，連神殿內外經常煙霧繚繞，防火警報器容易誤判任意嗚叫，廟方改裝智慧型感溫器，設定溫度感應警報，也不干擾拜拜，兩全其美。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮參拜的人相當多，連神殿內外經常煙霧繚繞，防火警報器容易誤判任意嗚叫，廟方改裝智慧型感溫器，設定溫度感應警報，也不干擾拜拜，兩全其美。記者蔡維斌／攝影

為確保安全讓神殿不會煙霧瀰漫，北港朝天宮所有神殿的案桌一律不設香爐，以大型的天公爐置放在殿外，方便又安全。記者蔡維斌／攝影
為確保安全讓神殿不會煙霧瀰漫，北港朝天宮所有神殿的案桌一律不設香爐，以大型的天公爐置放在殿外，方便又安全。記者蔡維斌／攝影

雲林 朝天宮 宗教 火災

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