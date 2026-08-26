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也曾遭祝融 彰化元清觀禁燭火

聯合報／ 記者林敬家劉明岩江良誠蔡維斌／連線報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>元清觀二○○六年深夜大火，正殿及左右迴廊付之一炬。聯合報系資料照
彰化元清觀二○○六年深夜大火，正殿及左右迴廊付之一炬。聯合報系資料照

台北市文山區指南宮是道教聖地，前晚火光熊熊照亮指南山頭，讓不少人為之震驚。彰化縣歷史悠久的寺廟多，五年來發生廿起宮廟火警，國定古蹟元清觀廿年前深夜大火後，歷經四年才修復，從此全面禁用燭火與夜間明火。雲林北港武德宮年初起火，幸好安裝ＡＩ警報監視器，火煙冒出即觸發警報，瞬間撲滅火勢。

彰化元清觀建於一七六三年，保留清代古匾、雕刻與蟠龍柱等歷史文物。二○○六年深夜大火，正殿、迴廊及三川殿部分木構建築燒毀，交趾陶、剪黏等文物受創，正殿玉皇大帝神像臉部遭大火炭化，起火原因為光明燈電線走火，歷經四年才修復。

彰化市公所寺廟室指出，公所管理寺廟全面實施「燭火禁令」，晚間關廟門後全面禁止明火，光明燈改ＬＥＤ燈，減少香爐數量，廟宇也不再燒金紙，改集中焚燒。

國定古蹟鹿港天后宮主委張偉東說，天后宮主要為木結構，廟內除火警偵測器、滅火器外，不使用香燭，每十年就汰換全部電線。

彰化縣府統計，除元清觀，縣定古蹟彰化關帝廟、鹿港鳳山寺、伸港福安宮等曾失火，五年共廿起，四成為祭祀火源、三成五為電氣因素造成；近年以電線走火、長時間通電的神明燈具釀火災居多。

南投縣松柏嶺受天宮是台灣玄天上帝總廟，一九九九年九二一地震受損，二○○○年六月大火，廟殿裝潢焚毀、結構受損，清代古文物及古匾燒毀，歷經八年才完成重建。廟方表示，推動香火減量，進香團禁止施放串接煙火，傳統鞭炮限定在指定廟埕施放，神明燈具改用防爆ＬＥＤ燈具。

國定古蹟雲林北港朝天宮十多年前後殿電線起火釀災，朝天宮總幹事何宗霖指出，煙霧繚繞警報器會誤判，已加裝智慧型感溫器，設定攝氏五十度預警，二○一一年改用高耐燃電線。

國內財神祖廟的北港武德宮二月辦公室、倉庫起火，廟方透過結合監視器的ＡＩ警報系統，火煙一閃就觸發預警，迅速通報消防，七分鐘即滅火。人在日本的主委林安樂在睡夢中，還被手機預警叫醒，林強調，幸好ＡＩ發揮功能。

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