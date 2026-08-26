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「做業績給獎金」無卡分期詐騙中部9校生逾千萬元 業務判8年8月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

林姓業務（中）利用「<a href='/search/tagging/2/無卡分期' rel='無卡分期' data-rel='/2/219164' class='tag'><strong>無卡分期</strong></a>」<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>大<a href='/search/tagging/2/學生' rel='學生' data-rel='/2/248461' class='tag'><strong>學生</strong></a>，台中地院依加重詐欺等罪判他1年2月、4年、3年6月，併科罰金4萬元。聯合報系資料照
林姓業務（中）利用「無卡分期」詐騙大學生，台中地院依加重詐欺等罪判他1年2月、4年、3年6月，併科罰金4萬元。聯合報系資料照

中部地區驚傳多所大學共一三九名學生遭「無卡分期」詐騙，檢警查出西屯區誠選良品三Ｃ店林姓老闆、紀姓店長及林姓業務，向學生佯稱幫作業績就給五千元獎金，誘騙對方和融資公司簽約買產品。台中地院審理近三年，昨天依加重詐欺等判林姓業務八年八月，林姓老闆、紀姓店長獲緩刑，可上訴。

無卡分期詐騙案曝光後，包括逢甲大學、中台科大、台中科大、建國科大、僑光科大、東海大學、嶺東科大、亞洲大學、弘光科大都有學生受害，以逢甲人數最多，每人損失金額五萬至十萬元不等。

檢方起訴指出，林姓男子（卅四歲）是誠選良品公司負責人，紀姓男子（卅五歲）為店長，該公司主要經營電玩產品批發零售，同時兼手機、電腦分期購物服務，另名林姓業務（廿七歲）是從事三Ｃ產品買賣的自營業者。

檢方查出，三人自二○二三年三月起共謀組織詐欺集團，利用大學生作為人頭，假意以大學生購買三Ｃ產品向融資公司辦「無卡分期」，由林姓業務支付部分前期款項，或簽發受款欄為自己的無效本票。林向學生佯稱願代清償剩餘債務，誘騙學生介紹其他人簽立「無卡分期」購物合約，剩餘多數分期購物債務由簽約學生自行承擔，導致學生積欠債務。

檢方發現，林等人以虛構「MacBook筆記型電腦」交易，前後共一○二名學生受騙，以每件五千元報酬誘騙學生填申請資料，三人拿非購買的筆記型電腦與學生合拍照片後收回，並以照片取信融資公司，以核發每台分期購物款項八萬四千餘元，每筆林姓業務可獲六萬元酬勞、紀姓店長每件抽千元佣金。

林還以平板電腦、手機交易，共卅七名學生受騙，林等人除每件交易獲三千至五千元酬勞，還將商品轉售牟利。全案受害學生上百人，詐騙金額超過千萬元。

台中地院昨宣判，依加重詐欺等數罪判林姓業務一年兩月、四年、三年六月，併科罰金四萬元，未定應執行刑；紀姓店長判一年五月，緩刑五年；林姓老闆判一年五月，併科罰金兩萬元，緩刑五年。

無卡分期 詐騙 東海大學 逢甲大學 學生

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