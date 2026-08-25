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基隆客運「騎」上中央分隔島 乘客驚魂10人受傷…司機酒測值0排除酒駕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。警方對李男實施酒測，數值為0，事故原因調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心晚間7時9分接獲報案，源遠路暖暖火車站路段，有輛基隆客運發生事故，派遣仁愛、七堵、暖暖分隊共6車13人前往現場，由暖暖小隊長李禹稷指揮救護。

消防人員到場時，看到基隆客運從道路設置中央分隔島的起點，疑左前輪「開」上安全島，導致前2/5車身跨在分隔島上。

消防人員展開搜救行動，因為客運車身受損不嚴重，車上無人受困，現場6名受輕傷乘客，分由救護車送醫，其中1人送基隆長庚醫院、5人送八堵台灣礦工醫院治療。

指揮中心不久又接到救護電話，傷者稱是這輛基隆客運的乘客，自行返家後覺得身體不適，消防局也派救護車將他送往衛生福利部基隆醫院治療。另有3名乘客在事故後，分別自行至台灣礦工醫院、基隆長庚醫院就醫，這起車禍合計造成10名乘客受輕傷。

警方在發生事故後到場測繪採證，李姓司機未受傷，接受測測數值為0，排除酒後駕車肇事，將依乘客說法、公車行車記錄器畫面等事證，釐清事故原因。

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆客運李姓司機今晚駕駛公車行駛源遠路時，失控「騎上」道路中央分隔島，消防人員到場將6人乘客送醫，加上3人自行就醫，1人返家後求助送醫的乘客，共計4男6女10名乘客受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

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