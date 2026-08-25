基隆客運「騎」上安全島…司機無恙7乘客受傷送醫 警查事故原因

1輛基隆客運今晚行駛基隆市源遠路時，失控自撞「騎上」道路安全島，消防人員前往救護，車上有6人受輕傷送醫，另有1名發生事故後自行返家的乘客，身體不適，打119求助，傷者增至7人。事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心晚間7時9分接獲報案，源遠路暖暖火車站路段，有輛基隆客運發生車禍，派遣仁愛、七堵、暖暖分隊共6車13人前往現場，由暖暖小隊長李禹稷指揮救護。

消防人員到場時，看到基隆客運撞上安全島，車上無人受困，6名受傷乘客分由救護車，1人送基隆長庚醫院、5人送八堵台灣礦工醫院治療，6人都意識清楚。指揮中心不久又接到救護電話，傷者稱是這輛基隆客運的乘客，自行返家後意識清楚，覺得身體不適，消防局也派救護車將他送往衛生福利部基隆醫院治療。

這輛基隆客運的司機未受傷，警方在發生事故後到場測繪採證，並調查客運為何在行駛過程中會失控，自撞發生事故，造成7名乘客受傷。

1輛基隆客運今晚在基隆市源遠路自撞安全島，消防人員到場送6名受傷乘客就醫，另有1名事故後自行返家的乘客身體不適，打119求助，傷者增至7人。事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1輛基隆客運今晚在基隆市源遠路自撞安全島，消防人員到場送6名受傷乘客就醫，另有1名事故後自行返家的乘客身體不適，打119求助，傷者增至7人。事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1輛基隆客運今晚在基隆市源遠路自撞安全島，消防人員到場送6名受傷乘客就醫，另有1名事故後自行返家的乘客身體不適，打119求助，傷者增至7人。事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1輛基隆客運今晚在基隆市源遠路自撞安全島，消防人員到場送6名受傷乘客就醫，另有1名事故後自行返家的乘客身體不適，打119求助，傷者增至7人。事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1輛基隆客運今晚在基隆市源遠路自撞安全島，消防人員到場送6名受傷乘客就醫，另有1名事故後自行返家的乘客身體不適，打119求助，傷者增至7人。事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝