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嘉義鄰居不睦丟燃燒物洩憤 3天後又爆鬥毆…雙方都起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉44歲劉姓男子與賴姓鄰居不睦，今年4月凌晨竟朝賴家頂樓陽台丟擲自製燃燒物，引發火勢，所幸未延燒住宅；3天後雙方又爆發衝突扭打。嘉檢偵結，依放火燒燬現供人使用住宅未遂、傷害等罪嫌起訴。

起訴書表示，劉男與鄰居賴男感情不睦，今年4月15日凌晨2時12分許，劉男在水上鄉住處，以鋁箔罐、寶特瓶等容器，裝入不明油類及衛生紙，自製燃燒物並點火，再將鋁箔罐朝賴男住家頂樓陽台丟擲。

燃燒物掉落陽台後引發火勢，造成女兒牆牆壁油漆及地板瓷磚燒黑。檢方調查，幸好燃燒物掉落處附近沒有其他易燃雜物，火勢沒有進一步延燒，住宅主要結構及效用也未受損，因而未達住宅遭燒燬的程度。

沒想到雙方衝突並未就此落幕。事隔3天，4月18日中午12時57分許，劉男又在水上鄉一處道路前向賴男尋釁，並出手毆打賴男頭部。賴男隨即回屋拿出棍棒準備還手，兩人爭搶棍棒並持續扭打，造成賴男頭部挫傷、右側小指擦傷、胸部挫傷及左側手肘擦傷；劉男也有受傷，但未提出告訴。

案件經賴男提告，由嘉義縣警察局水上分局報請偵辦。檢方依劉男警詢自白、賴男證詞，以及監視器影像、翻拍照片、驗傷診斷書、住家頂樓陽台及蒐證照片等資料，認定犯罪嫌疑充分。

嘉義地檢署偵結，認為劉男涉犯放火燒燬現供人使用住宅未遂、傷害等罪嫌，依法提起公訴，案件後續由嘉義地院審理。

鄰居結怨失控！燃燒物飛進頂樓陽台，嘉義男放火未遂遭起訴。聯合報系資料照
鄰居結怨失控！燃燒物飛進頂樓陽台，嘉義男放火未遂遭起訴。聯合報系資料照

嘉義 鄰居 鬥毆

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