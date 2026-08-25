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屏東雨勢不斷…7旬婦抱樹獲救、夫遭沖走失聯 警消今搜尋仍未果

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東萬丹鄉一對年約70多歲張姓夫妻昨24日下午騎電動代步車雙載，行經萬丹鄉積水淹處，萬新大橋附近，未料夫妻遭水流沖走，妻子抱樹獲救，老翁則連人帶車被水捲走，屏東縣消防局今天仍持續搜尋未果，明再繼續搜尋。

屏東縣消防局今派遣萬丹分隊、內埔分隊、第二大隊及特搜大隊，共7車10人1艇6義消、3台無人機前往持續搜救，在麟洛溪、麟洛溪與東港溪匯流，仍持續搜尋中，今搜尋到下午4時40分收隊，仍未果。

70多歲張姓夫妻昨24日下午2時半騎電動代步車雙載，行經萬新路、萬順路一段，萬新大橋附近下涵洞積淹水路段時，遭強勁水流沖走，老婦當時抱樹被附近釣魚的移工救起，老翁則被沖走失蹤

屏東縣消防局今持續搜尋仍未果。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局今持續搜尋仍未果。圖／屏東縣消防局提供

萬丹 失蹤 夫妻 豪雨 屏東

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