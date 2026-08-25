台北指南宮大火 專家建議AI科技輔助防災

台北指南宮大火，燒出宗教建築防災問題，專家強調防災優於救災，除了落實日常的消防編組與執行，也建議導入AI科技協作監測異常數值。

中央警察大學消防學系教授吳佳隆表示，指南宮火災的起火原因與延燒過程，仍有待消防機關進一步調查，在尚未取得完整火場調查資料前，不宜對個別設備、管理方式或人為因素預作判斷。

不過，從一般宮廟的防火特性來看，早期宮廟建築往往融合宗教信仰、傳統工法與文化保存需求，內部空間也常呈現半開放形式；香品、燈具及相關用火、用電設備若長時間使用，仍須留意熱能累積與周邊可燃物的管理。如何在維持傳統祭祀活動與提升消防安全之間取得平衡，確實是宮廟防災的重要課題，但並非無法透過適當規畫加以改善。

吳佳隆指出，災害預防的重點仍在於平時準備。宮廟除了應依自身空間、人力及使用情形，落實消防編組、設備維護與緊急應變計畫，也可事先盤點周邊消防水源、車輛進出動線及其他可供救災運用的資源。尤其夜間留守人力通常較少，可評估導入AI科技設備協助監測溫度、煙霧或電氣，及早發現異常狀況；但相關科技只能作為輔助，仍須配合設備維護、警報通報及人員應變程序，才能發揮實際效果。

若部分歷史建築受限於原有結構、裝飾或文化保存需求，不易直接增設傳統消防設備，也可透過專業風險評估，研究在建築周邊或重點區域配置局部防護設施，例如小型射水或水霧設備，以降低火勢擴大或延燒至重要空間的可能性。實際採用何種設備，仍應考量建築材料、空間配置、文物特性及消防救災條件，不能以單一方式概括處理。

吳佳隆也表示，具有歷史與文化價值的宮廟，其安全維護不宜只停留在身分認定，還可從防火、防盜、防破壞及災後搶救等不同面向，建立更完整的風險管理機制。相關措施可由文化資產、消防、建築及地方管理單位共同討論，依個別宮廟的條件研擬可行方案，在保存文化價值的同時，也逐步提升建築、人員與文物的安全。