豪雨釀台南安南區多處淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南多處路段積淹水，安南區市立安南醫院周邊道路也因淹水導致車輛無法通行；更有許多車輛在行經積水路段後車輛號牌脫落，在地熱心市民謝姓男子昨天一天就拾獲16面車牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。

據了解，謝姓男子昨天在暴雨過後行經積淹水路段，發現路面散落多面車輛號牌，為避免車牌遭他人不當使用，也希望協助受暴雨影響的車主找回遺失物，便將拾獲的16面號牌全數送至派出所；警方依號牌資料查詢車主，逐一通知車主前往派出所領回，協助遺失號牌順利物歸原主。

第三分局搓明，近日受暴雨影響，安南區部分路段積淹水，部分車輛行經積水路段後號牌脫落；熱心的在地青年謝姓男子昨天拾獲16面車輛號牌，主動送至和順派出所，由警方協助聯繫車主，展現警民合作、守望相助的良好精神。

分局呼籲，近日受強降雨及積淹水影響，車輛行經積水路段後，車主應留意號牌是否脫落；如發現號牌遺失，應儘速向警察機關反映並依規定辦理，民眾若拾獲他人號牌，可直接送至鄰近派出所，由警方協助通知車主領回。

昨天受豪雨影響，長和路二段積水，行動不便、需定期洗腎及緊急就醫的民眾，還有陪伴的家屬交通受阻，無法至安南醫院就醫；消防局調派安和及安南分隊橡皮艇2艘，動員約20名救災人力趕赴馳援，以人力推艇及船艇接駁方式協助病患涉水脫困，總計讓150人安全抵達醫院就醫。

中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南安南區多處路段積淹水。圖／讀者提供

謝姓男子昨天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供

謝姓男子昨天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供