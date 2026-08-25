快訊

豪雨釀台南安南淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨釀台南安南區多處淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南多處路段積淹水，安南區市立安南醫院周邊道路也因淹水導致車輛無法通行；更有許多車輛在行經積水路段後車輛號牌脫落，在地熱心市民謝姓男子昨天一天就拾獲16面車牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。

據了解，謝姓男子昨天在暴雨過後行經積淹水路段，發現路面散落多面車輛號牌，為避免車牌遭他人不當使用，也希望協助受暴雨影響的車主找回遺失物，便將拾獲的16面號牌全數送至派出所；警方依號牌資料查詢車主，逐一通知車主前往派出所領回，協助遺失號牌順利物歸原主。

第三分局搓明，近日受暴雨影響，安南區部分路段積淹水，部分車輛行經積水路段後號牌脫落；熱心的在地青年謝姓男子昨天拾獲16面車輛號牌，主動送至和順派出所，由警方協助聯繫車主，展現警民合作、守望相助的良好精神。

分局呼籲，近日受強降雨及積淹水影響，車輛行經積水路段後，車主應留意號牌是否脫落；如發現號牌遺失，應儘速向警察機關反映並依規定辦理，民眾若拾獲他人號牌，可直接送至鄰近派出所，由警方協助通知車主領回。

昨天受豪雨影響，長和路二段積水，行動不便、需定期洗腎及緊急就醫的民眾，還有陪伴的家屬交通受阻，無法至安南醫院就醫；消防局調派安和及安南分隊橡皮艇2艘，動員約20名救災人力趕赴馳援，以人力推艇及船艇接駁方式協助病患涉水脫困，總計讓150人安全抵達醫院就醫。

中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南安南區多處路段積淹水。圖／讀者提供
中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南安南區多處路段積淹水。圖／讀者提供

謝姓男子昨天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供
謝姓男子昨天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供

謝姓男子昨天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供
謝姓男子昨天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供

中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南安南區多處路段積淹水。圖／讀者提供
中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南安南區多處路段積淹水。圖／讀者提供

淹水 豪雨 台南

延伸閱讀

台南市立安南醫院周遭淹水 男子拾獲16面汽機車牌送警

淹水深及膝蓋…緊急就醫及洗腎病患進不了安南醫院 南消今接駁150人

高雄豪雨多處路樹傾倒 國10東向燕巢段邊坡土石滑落暫不通

豪雨受災戶 公路局：交通罰鍰、公路養管費可延繳

相關新聞

台南南區透天厝3樓火警！臥室燃燒7平方公尺 消防出動14車37人灌救

台南市消防局今天中午接獲報案，南區西門路一段352巷發生火警，出動14車37人趕往灌救，並於中午12時15分撲滅；現場為透天厝，3樓有火煙冒出，所幸無人受困受傷，3樓燃燒7平方公尺包括床鋪和其他家具，因有財損需要火調人員調查。起火現場未裝住警器，消防已進行宣導。

2人遭豪雨困百米深慕谷慕魚溪谷 消防垂降受阻改空投食物衣物

花蓮縣秀林鄉木瓜溪上游「崖勇蘇漾」（YAYUNG SUYANG，舊稱慕谷慕魚）昨有2名民眾入山撿石，因豪雨導致溪水暴漲受困溪谷。消防局今天派員前往救援，但受限地形險峻及雨勢影響，暫無法將人帶離，先以無人機投送保暖衣物、食物及通訊設備，確認2人平安，預計待明天氣候好轉再進一步救援。

台大凝態物理館女研究生不明原因墜落 命危送台大醫院搶救

台灣大學今天下午發生墜落事故，一名約25歲、就讀台大物理所的女研究生，在校內凝態物理館不明原因墜落，消防人員到場時已停止呼吸心跳，緊急送往台大醫院搶救。

台北指南宮大火 專家建議AI科技輔助防災

台北指南宮大火，燒出宗教建築防災問題，專家強調防災優於救災，除了落實日常的消防編組與執行，也建議導入AI科技協作監測異常數值。

豪雨釀台南安南區多處淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

中央氣象署昨天發布豪雨特報，連夜強降雨造成台南多處路段積淹水，安南區市立安南醫院周邊道路也因淹水導致車輛無法通行；更有許多車輛在行經積水路段後車輛號牌脫落，在地熱心市民謝姓男子昨天一天就拾獲16面車牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。

殺蟲劑噴文件縱火還不夠 嘉義男隔2天帶汽油精再燒工廠遭起訴

嘉義縣37歲陳姓男子疑因與工廠負責人發生糾紛，竟在短短3天內2度到嘉義縣太保市同一家工廠縱火；第一次拿殺蟲劑噴灑辦公桌文件後點火，隔天休兵，第三天又折返，這回明知工廠內有人，仍持汽油精、殺蟲劑及打火機在鐵捲門外縱火。嘉義地檢署偵結，依2項放火未遂罪嫌起訴，目前陳男在押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。