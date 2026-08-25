殺蟲劑噴文件縱火還不夠 嘉義男隔2天帶汽油精再燒工廠遭起訴

嘉義縣37歲陳姓男子疑因與工廠負責人發生糾紛，竟在短短3天內2度到嘉義縣太保市同一家工廠縱火；第一次拿殺蟲劑噴灑辦公桌文件後點火，隔天休兵，第三天又折返，這回明知工廠內有人，仍持汽油精、殺蟲劑及打火機在鐵捲門外縱火。嘉義地檢署偵結，依2項放火未遂罪嫌起訴，目前陳男在押。

起訴書記載，陳男與陳姓工廠負責人有糾紛，今年8月5日晚間10時53分許，前往太保市一家工廠，當時工廠內沒有人，陳男涉嫌拿殺蟲劑噴灌，朝辦公桌上的文件噴灑，再以打火機點燃。

火勢隨後延燒辦公室內電腦、辦公桌等物，造成物品燒毀碳化，部分地板及鐵皮牆面遭燻黑，但建築物並未燒毀，檢方因此認定涉嫌放火燒毀現未有人所在的他人建築物未遂。

相隔不到2天，陳男8月7日下午6時8分許又來到同一家工廠。檢方調查，陳男當時明知工廠內有人，仍涉嫌持機車汽油精，朝工廠鐵捲門外的木板及雜物噴灑，再利用裝有殺蟲劑的噴灌及打火機點火。

火勢延燒鐵捲門等物，造成物品燒毀碳化及部分地板燻黑，所幸仍未燒毀工廠建築。工廠負責人事後報警，案件由嘉義縣警察局水上分局報請嘉義地檢署偵辦。

檢方偵辦時，陳男在警詢及偵查中坦承全部犯行，另有工廠負責人證述，以及搜索筆錄、監視器截圖、現場照片等證據佐證。

嘉義地檢署認為，陳男第一次縱火時工廠無人，涉嫌放火燒毀現未有人所在的他人建築物未遂；第二次則明知工廠內有人仍放火，涉嫌放火燒毀現有人所在的他人建築物未遂。