2人遭豪雨困百米深慕谷慕魚溪谷 消防垂降受阻改空投食物衣物

花蓮縣秀林鄉木瓜溪上游「崖勇蘇漾」（YAYUNG SUYANG，舊稱慕谷慕魚）昨有2名民眾入山撿石，因豪雨導致溪水暴漲受困溪谷。消防局今天派員前往救援，但受限地形險峻及雨勢影響，暫無法將人帶離，先以無人機投送保暖衣物、食物及通訊設備，確認2人平安，預計待明天氣候好轉再進一步救援。

花蓮縣消防局今天出動4車、12名人員，上午7時自銅門村集結後進入山區。沿途可見大量落石與土石流痕跡，搜救人員於上午8時40分透過無人機空拍，確認受困地點位於龍澗銅門道路6.5公里處溪谷，鄰近8公里處的龍澗發電廠。

搜救人員隨後嘗試以繩索垂降近百公尺深的溪谷，希望開闢救援路線接觸受困者，但因山區降雨持續、溪水湍急，多次嘗試均未成功。消防局第二大隊評估，若貿然協助受困民眾渡河，恐增加人員風險，因此調整策略，改以無人機吊掛方式運送救援物資。

消防人員並在溪谷兩側架設聯繫繩索，順利將保暖衣物、糧食及無線電送達受困者手中，建立基本通訊聯繫管道。經確認，2名受困民眾目前身體狀況穩定，暫無立即危險，後續將視天候及水位變化，擇機展開下一階段救援行動。

花蓮縣秀林鄉木瓜溪上游靠近龍澗發電廠的溪谷，有二人因豪雨受困。圖／民眾提供