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疑精神不濟釀禍 桃園男凌晨連撞10車幸無人傷

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南山路一段今天凌晨發生交通事故，28歲王姓男子駕駛自小客車行經南山路一段66號時，疑因精神不濟偏移車道，接連撞上路旁停車格內6輛機車、4輛微型電動二輪車及道路標誌等設施，造成多車及設施受損，所幸事故未造成人員受傷。警方到場後對王男進行酒測及毒品唾液測試，結果均無異常，詳細肇事原因仍待調查釐清。

蘆竹警分局表示，事故發生在今天凌晨4時許，王男當時駕車沿南山路一段往山腳方向行駛，行經南山路一段66號前，疑似因疲勞駕駛、精神不濟，車輛突然偏移原本行駛車道，撞擊路旁停放的多輛車輛及道路設施。

警方獲報後派員趕抵現場處理，清查共有6輛機車、4輛微型電動二輪車遭撞，另有道路標誌等設施損毀。王男經警方實施呼氣酒精濃度測試，酒測值為零，毒品唾液測試結果也呈陰性，初步排除酒駕及毒駕情形，事故疑與疲勞駕駛有關，詳細肇事責任仍待警方進一步調查。

警方呼籲，駕駛人上路前應保持充足睡眠及良好精神狀態，切勿疲勞駕駛；若行車途中出現精神不濟、注意力下降等情形，應立即尋找安全處所停車休息，待精神恢復後再上路，以維護自身及其他用路人安全。

桃園市28歲王姓男子駕駛自小客車行經南山路一段66號時，疑因精神不濟偏移車道，接連撞上路旁停車格內6輛機車、4輛微型電動二輪車及道路標誌等設施，造成多車及設施受損。記者朱冠諭／翻攝
桃園市28歲王姓男子駕駛自小客車行經南山路一段66號時，疑因精神不濟偏移車道，接連撞上路旁停車格內6輛機車、4輛微型電動二輪車及道路標誌等設施，造成多車及設施受損。記者朱冠諭／翻攝

桃園市28歲王姓男子駕駛自小客車行經南山路一段66號時，疑因精神不濟偏移車道，接連撞上路旁停車格內6輛機車、4輛微型電動二輪車及道路標誌等設施，造成多車及設施受損。記者朱冠諭／翻攝
桃園市28歲王姓男子駕駛自小客車行經南山路一段66號時，疑因精神不濟偏移車道，接連撞上路旁停車格內6輛機車、4輛微型電動二輪車及道路標誌等設施，造成多車及設施受損。記者朱冠諭／翻攝

桃園 酒測 交通事故

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