指南宮凌霄寶殿大火警訊 專家籲廟宇加強夜間管理、降低燒香頻率

台北市文山區指南宮昨晚大火，凌霄寶殿慘遭祝融付之一炬，內部多處焦黑受損。此次大火也燒出廟宇防火警訊，防火專家、全國建築安全學會榮譽理事長高士峯說，許多廟宇建築本體老舊，消防安全與防火管理不容輕忽，尤其夜間巡查管理更為重要，隨著時代改變，也建議廟宇盡可能降低燒香、燒蠟燭次數，降低火災發生率。

目前身兼東南科大營建科技與防災研究所副教授的高士峯今天也到指南宮現場，了解災後狀況。他表示，指南宮香火鼎盛、參拜信徒眾多，香、蠟燭等火源使用頻繁，今天也發現指南宮附近有很多貓咪活動，若貓咪入內不慎碰撞、推倒蠟燭，恐釀火災風險。

高士峯說，不少寺廟建築年代久遠，甚至具有歷史建築古蹟身分，電線及照明設備也可能使用多年，電線外觀未必能直接看出是否老化，若若香火及煙霧長期累積，若再遇到電線短路或其他火源，可能形成火災。

高士峯建議，寺廟的防火管理應比照公共場所更加落實，並依消防法規定設置防火管理人，接受12小時的授課訓練，取得資格後落實防火管理工作，未來每3年要回訓。防火管理人除了具備基本的火災預防及應變觀念，並要經常做好自主檢查，即使是滅火器等基本消防安全設備，也應確認數量、位置及功能是否正常。

「到了晚上，也務必要做好夜間的用火、用電管理。」高士峯也提到，指南宮被燒毀的凌霄寶殿位於上層，廟宇人員則住在下層，人員在夜間時難以及時看顧整體狀況，更應在每日結束參拜後做好用火、用電安全檢查，確認香、蠟燭及其他火源已完全熄滅，電器設備也應妥善關閉，避免留下火災隱患。

此外，山區寺廟周遭常有野生或流浪動物活動，電線遭老鼠等動物啃咬也是潛在風險。寺廟管理人員應了解周邊動物活動習性，加強環境清潔與電線防護，降低因動物造成設備損壞甚至引發火災的可能性。

高士峯也認為，現在時代改變不一樣了，建議寺廟可逐步調整祭祀方式，先從減少燒金紙開始，接著盡可能降低焚香及點蠟燭的頻率，在兼顧傳統信仰的同時降低火源使用量，進一步減少火災發生機率。

至於木造寺廟，由於建築材料本身較容易燃燒，他也建議管理單位進一步思考強化防火處理及相關防護措施，例如塗刷防火漆，從建築、設備到日常管理多管齊下，才能有效提升寺廟整體防災能力。

台北市文山區指南宮凌霄寶殿昨晚近9時發生火警，火勢猛烈，市政府相關局處獲報後，全力投入搶救，約3小時後才撲滅，一樓毀損較嚴重，但構造體不至於崩塌、可修復，至於二樓狀況還可以，有局部小毀損。圖／結構技師公會理事長徐茂卿提供