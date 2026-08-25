爆胎仍硬開3公里…國道貨櫃車零件胎皮四散 害後方2車擋風玻璃碎裂

43歲黃男駕駛貨櫃車行經國1南向37.6公里處林口路段時，左前輪突然爆胎仍持續開將近3公里才停。1輛轎車輾壓到散落的輪胎皮釀車損，貨櫃車掉落的零件遭輾壓後還擊中另1輛車擋風玻璃，所幸3名駕駛均未受傷，確切肇責歸屬仍待進一步釐清。

國道警今天上午7時許接獲通報，國道1號南向37.6公里林口路段有車輛爆胎，並造成其他車輛受損案件，現場無人受傷。國道警派遣巡邏車前往查看，經查駕駛貨櫃車的黃男行經南向37.6公里林口路段時，左前第二個輪胎突然爆胎，但黃男仍持續往前開了將近3公里，至南向39公里處才停至路肩。

此時40歲蕭男開車行經該路段時，不慎輾壓到黃男貨櫃車散落之輪胎皮導致車損，緊接著45歲洪男車輛擋風玻璃，疑似被不明車輛輾壓到貨櫃車掉落的車體零件擊中碎裂，所幸並未造成人員傷亡。

警方對3名駕駛進行酒測發現均未喝酒，確切肇責歸屬仍待警方進一步釐清。國道警呼籲，民眾在國道遇到爆胎時切勿慌張，雙手緊抓方向盤，鬆油門勿踩煞車，以滑行的方式行駛到外側路肩，立即開啟雙黃警示燈，並在後方50公尺擺放三角故障標誌，切勿勉強行駛。

若無法停靠外側路肩，於車輛停止後，亦應先立即開啟雙黃燈，下車時應隨時注意後方來車，並將車上的三角架放至車輛後方100公尺處警示。駕駛、乘客趕緊遠離車輛退到路肩，過程中需隨時注意後方來車，避免遭追撞發生危險。

國道警提醒，用路人出門前應巡視車輛狀況，並注意胎紋是否正常及胎齡是否老舊，可裝設胎壓偵測器提早知道輪胎是否有異常；胎紋不足或胎齡老舊致使車輛爆胎，其責任歸屬在駕駛人，一旦發生事故恐造成車損及人員傷亡。

洪男車輛擋風玻璃遭擊中碎裂。記者黃子騰／翻攝

黃男駕駛的貨櫃車爆胎，胎皮及零件沿路散落。記者黃子騰／翻攝

黃男駕駛的這輛貨櫃車爆胎，釀後方2車受損。記者黃子騰／翻攝