警方最終順利在龍岡路三段115巷民宅前發現倒臥的老翁。圖／讀者提供

桃園市日前一名患有失智症的78歲劉姓老翁凌晨獨自離家後失去蹤影，讓家屬焦急的報警求助。中壢警分局龍興派出所員警林柏宏、徐維陽及秦志如獲報後立即展開協尋，最終順利在龍岡路三段115巷民宅前發現倒臥的老翁，所幸其並無大礙，隨即護送老翁平安返家與家人團聚。

警方與家屬一同攙扶老翁返家休息。圖／讀者提供

警方表示，林柏宏、徐維陽及秦志如於凌晨4時30許接獲民眾報案，說他患有失智症的丈夫在家人熟睡時，突然自行離家後下落不明。員警考量老翁年事已高，又有失智情形，若長時間獨自在外恐發生危險，隨即依據家屬提供的衣著、外貌等特徵，在住家周邊道路及巷弄積極搜尋。

同日上午5時許，員警巡經中壢區龍岡路三段115巷時，發現一名老翁倒臥在民宅前方，立即上前關懷並確認身體狀況。確認正是家屬焦急尋找的劉姓老翁。所幸他意識尚清楚，身體並無明顯外傷，員警隨即通知家屬到場，並與家屬一同攙扶老翁返家休息。家屬見老翁平安歸來，如釋重負，頻頻向員警表達感謝。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，家中若有失智症或容易迷途的長者，可協助配戴刻有姓名及聯絡方式的防走失手鍊，亦可在衣物內留下聯絡資訊，並向分局偵查隊申請指紋建檔或定位輔具，以利警方掌握黃金時間、迅速展開協尋。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁深夜離家倒臥民宅前 中壢警火速找人助團圓