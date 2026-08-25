指南宮大火消防員忙到上午才返隊 曝熱浪逼臉「殿前石獅燒到爆裂」

台北市指南宮凌霄寶殿昨晚發生大火，火勢一度全面燃燒，逾百名消防、義消徹夜投入搶救。一名自稱參與火場救援的消防員事後在Threads發文，透露所屬分隊晚間9時許投入救災，直到今天上午9時30分才返回分隊；面對猛烈火勢，他形容這是自己第一次在火場感受到強烈的無力感，但也真正體會到團隊接力的重要。

指南宮凌霄寶殿昨晚8時48分傳出火警，木柵分隊約晚間9時7分率先抵達，當時寶殿內部已全面燃燒。消防局持續增派人力與水線，火勢晚間10時7分受到控制，直到今天凌晨0時9分完全撲滅，消防人員仍留守處理殘火、降溫及防止復燃。前後出動106名消防人員、71名義消。

消防員貼文自述，他們約晚間9時10分抵達時，火勢已相當猛烈，分隊立即部署多條水線射水，但指南宮位於山區，消防栓距離較遠，初期供水讓他明顯感受到不足；人在火場前方，熱輻射強烈到「臉快要融化」，只能不斷射水壓制。

消防局資料顯示，指南宮山區道路狹窄、水源相對不足，增加救災難度，現場最多同時部署7條水線，並建立中繼送水系統，利用天然水源、3輛水庫車及消防栓持續供水。

消防員發文，其他分隊陸續趕到前，他們先設法壓制前方台階附近的火勢，眼看殿前石獅遭烈火燒到爆裂、斷裂，留下深刻印象。隨著支援人力增加，各分隊輪番進出火場，他也形容整晚是一場漫長的體力戰，打到後來雙腿幾乎抬不起來。

他坦言，即使已經全力投入，面對如此龐大的火場，仍會發現「一個人能做的事情非常有限」，站在火場裡甚至覺得自己十分渺小；但正因如此，更讓他第一次深刻體會消防工作的本質，不是靠一名消防員有多厲害，是靠不同分隊、人員一批批接手，才將原本幾乎不可能控制的火勢逐步壓下。

消防局表示，指南宮凌霄寶殿1、2樓受到嚴重燒損，火警沒有造成人員傷亡；確切起火原因仍由火災調查人員進一步鑑識釐清。

指南宮凌霄寶殿今早狀況。記者廖炳棋／翻攝

指南宮凌霄寶殿今早狀況。記者廖炳棋／翻攝

指南宮凌霄寶殿今早狀況。記者廖炳棋／翻攝

指南宮凌霄寶殿今早狀況。記者廖炳棋／翻攝