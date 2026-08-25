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高雄豪雨後池塘驚見浮屍 八旬婦騎車外出一去不返

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市連日豪雨成災，大樹區一處池塘今天發現頭戴安全帽的婦人浮漂浮在水面，經警方追查，死者是當地82歲的陳姓婦人，她昨晚騎車外出便沒再回家。

據警方了解，陳姓老婦今天上午10時許在大樹區竹寮路旁的池塘，路人經過池塘邊，才發現她漂浮水面，趕緊向警消求救。

警、消趕抵池塘，消防隊員立即下水救人，但將陳婦打撈上岸時，發現她已經明顯死亡。

警方剛在打撈浮屍上岸後，發現陳婦戴安全帽，可能騎機車路過竹寮路池塘，不明原因落水，後來發現有機車也沉入水中。

因婦人身上沒有證件，警方懷疑是當地居民，找當地竹寮里長求證。里長發覺是當地里民，與警方到陳婦家，通知家屬指認，家屬才確認陳婦身分。

陳婦與兒子同住，兒子向警方說，母親昨晚8時左右許便騎機車外出，說要出去買東西卻整晚沒回家，他正打算去派出所求助，沒想到警方就找來家裡。警方不排除婦人意外落水死亡，調閱相關監錄系統，了解陳婦出門後的動向，並報請檢察官相驗，查明確切死因。

高雄大樹區池塘今天發現八旬婦人的浮屍。記者林保光／翻攝
高雄大樹區池塘今天發現八旬婦人的浮屍。記者林保光／翻攝

高雄大樹區池塘發現八旬婦人的浮屍，警方查出她已經一夜未歸。記者林保光／翻攝
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高雄 豪雨 浮屍

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