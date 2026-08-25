他高空恐懼喊家人名字、她不再服藥入睡 616少年夢工廠體驗營找自我

「站在高空，恐懼湧現時，第一個喊出的名字是我的家人」少年阿永在中華民國更生少年關懷協會工作體驗營踏上「高低空挑戰」，連他自己都沒有想到，原來在害怕的時候，心裡第一個想到的是最熟悉的家人。還有服用多種藥物的失眠少女，在營隊裡安心入睡。

中華民國更生少年關懷協會616少年夢工廠日前辦理「職享TRY一夏」工作體驗營，透過四天三夜的活動與職業體驗，讓少年在合作及衝突中，練習理解差異、溝通表達與互相尊重，也提前為未來進入職場做準備。

協會指出，營隊中的打擊樂課程，要求所有少年分工合作，共同完成一首歌曲。有人節奏較快、有人跟不上，也有人因為隊友不斷出錯而逐漸失去耐性，過程中難免出現責怪與摩擦。工作人員則陪伴少年重新調整：一首歌要完成，不是只靠一個人表現得好，而是每個人都需要找到自己的位置，聽見彼此的節奏，才能一起完成。

協會表示，這些看似只是活動中的小摩擦，其實與未來職場十分相似。工作時可能遇到個性強勢的同事、溝通方式不同的主管，也可能因為自己說話太直接而與他人產生衝突。當問題發生時，能否表達自己的感受、理解對方，並嘗試找到解決方式，都可能影響一份工作能不能持續。

除了衝突，也有許多溫暖的時刻。少年阿永在高低空挑戰中勇敢踏上高處，當恐懼湧現時，心裡第一個想到的是最熟悉的家人。另名少女小悠平時需要服用多種藥物才能入睡，卻在營隊四天裡，每天回到房間很快就睡著，這樣的改變讓她自己感到訝異。

協會表示，這次營隊也是難得的正向人際經驗—有人在挑戰時替自己加油、失敗時給予鼓勵，第一次感受到被支持、被接納。這些經驗不只發生在營隊裡，可能會成為少年未來與同事合作、面對工作挫折時的重要基礎。

616少年夢工廠就服員睢雁婷表示，在陪伴青少年就業的實務經驗中發現，許多青少年離開工作的原因，並非無法勝任工作，而是在面對同事或主管的互動與衝突時，不知道如何處理。「當遇到個性強勢的同事、被主管提醒而感到不舒服，或發現自己的表達方式讓他人感到不適時，少年往往選擇逃避，甚至直接離職。」

她指出，對青少年而言，職涯探索不只是認識不同職業、找到有興趣的工作，更重要的是在過程中練習如何與主管、同事相處，面對衝突與工作中的不順利，並試著找出解決的方法；而學習如何與人相處、處理人際關係，正是走向穩定就業不可或缺的一環。

616少年夢工廠日前辦理「職享TRY一夏」工作體驗營，透過四天三夜的活動與職業體驗，讓少年學習合作。圖／中華民國更生少年協會提供

616少年夢工廠日前辦理「職享TRY一夏」工作體驗營，透過四天三夜的活動與職業體驗，讓少年學習合作。圖／中華民國更生少年協會提供