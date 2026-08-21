台中1800萬法拉利F12當街撞爛！ 連撞5車...車頭嚴重潰縮面目全非

台中北屯區今下午發生嚴重車禍，劉姓男子駕駛1輛要價1800多萬元的黃色法拉利F12，行經山西路時疑似恍神，高速撞向路邊造成一共5輛汽車、機車被波及，其中幾輛幾乎全毀，劉開的法拉利車頭也面目全非，警方初步未發現酒駕、毒駕，將調閱監視器釐清原因。

台中第五分局今下午6點多獲報，北屯區山西路有多輛車事故，到場發現1輛黃色法拉利撞擊路邊停放的汽車、機車，其中1輛紅色自小客車車尾全毀，整輛車甚至卡在人行道上。

劉男駕駛的黃色法拉利繼續向前移動數公尺才停下，地上也留下長長煞車痕，法拉利車頭則嚴重潰縮，幾乎面目全非，猛烈撞擊下安全氣囊也爆開，劉男（44歲）也受有擦挫傷，後續自行就醫。

警方說，對劉男施以呼氣酒測值為0，另並未發現毒駕，車上也無違禁品，研判劉開車途中未注意釀禍，經調閱周邊監視器釐清案發原因。

劉男駕駛一輛租賃的黃色法拉利F12，行經北屯山西路撞擊路邊車，車輛嚴重毀損。記者曾健祐／翻攝

劉男駕駛一輛租賃的黃色法拉利F12，行經北屯山西路撞擊路邊車，車輛嚴重毀損。記者曾健祐／翻攝

劉男駕駛一輛租賃的黃色法拉利F12，行經北屯山西路撞擊路邊車，一共5輛汽車、機車被波及。記者曾健祐／翻攝