彰化六旬男四輪電動輔助車「卡」平交道 遭撞擊昏迷送醫未脫險

台鐵194次新自強號今下午行經社頭鄉魚寮路平交道，撞上騎乘四輪電動輔助車的男子，緊急剎車後警消據報趕到，把男子送醫急救，尚未脫離險境。台鐵社頭站與田中站自下午4點46分起採暫時以東正線單線雙向行車，預計6點前恢復正常。

附近民眾指出，這名男子（約60歲，無身分證件）騎乘四輪電動輔助車，約下午4點46分通過田中鎮至社頭鄉的魚寮路平交道（K239+142），輔助車「卡」在鐵軌動彈不得，194次新自強號發現時來不及剎車而撞上，男子和四輪電動輔助車都被捲入火車車底，鐵路警察和消防隊接獲報案趕到，設法拉出男子，腿部骨折、後腦及肢體多處擦挫傷，意識不清，送員林基督教醫院救治。

事故發生後，下午4時46分起田中鎮至社頭鄉的區間列車暫時以東正線單線雙向行車，南下、北上的班次都受不同程度延誤，時值周五下班尖峰時段，影響不少通勤族與旅客行程，台鐵時間下午5點46分恢復雙向行駛。至於事故發生原因有待鐵路警察進一步調查釐清。

彰化縣一名男子騎乘四輪電動車過鐵路平交道被輾壓。圖／民眾提供