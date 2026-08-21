基隆七旬兄弟失聯逾1周陳屍同屋床上、浴室 將解剖釐清死因

基隆市安樂區一對七旬程姓兄弟，平時住在一起互相照顧，近日家屬連絡不到人，昨晚登門查看，發現兩人陳屍屋內，趕緊報警，警方發現都已死亡多時。今天報請檢方相驗，分別死在床上、浴室內，初判無外力介入，將擇日解剖釐清死因。

市警第四分局調查，七旬兄弟兩人相差約3歲，平時住在一起互相照顧，感情也不錯。因其他兄弟連絡不到人，昨天晚間7點多上門查看，進屋後發現兩人已經死亡，近日天氣炎熱，現場散發惡臭，研判死亡多日。

警方初步勘驗，發現門窗都完好，沒有被破壞或侵入跡證，屋內陳設也沒有打鬥情況，陳設都完好，已散發惡臭，兩人分別陳屍床上、浴室內，並有一些藥袋。鄰居表示，多日未見他們，哥哥年紀大略有失智，平時由弟弟照顧。

警方今天報請檢方相驗調查，兩名死者都沒有外傷，初步排除他殺及外力介入，屋內並無炭盆、瓦斯外洩等因素，死亡時間可能略有前後，但具體個別的死亡原因，還待解剖釐清。警方已將藥袋送驗，清查成份及清查是否有身體疾病，或者是在浴室有摔倒等失救情況。