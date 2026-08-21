高雄男子酒後遭民宅犬吠 丟石頭砸鐵門、傷看門狗

高雄鳳山一處民宅遭石塊砸壞鐵捲門跟茶几，連看家的狗狗後腳也受傷。警方循線逮捕吳姓男子，其供稱是酒後行經陳姓女子住處被狗叫嚇到，才丟石頭嚇阻，全案依毀損等罪送辦。

高雄鳳山區日前發生一起鄰里糾紛，57歲陳女報案其住處遭丟擲石塊，造成鐵捲門、茶几受損，犬隻後腳也受傷，事後前往至高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所提出恐嚇、毀損告訴，警方受理後調閱相關影像，掌握涉案69歲吳男身分，並於8月14日通知到案說明。

吳男供稱，與陳女並無仇恨，是某日飲酒後徒步返家，行經陳女住處時因遭犬隻吠叫受到驚嚇，才丟擲石塊嚇阻犬隻。警方將依相關影像、證據及雙方陳述持續調查釐清；另針對犬隻受傷部分，後續將相關案情，函請動物保護主管機關依權責查處。

鳳山分局今天呼籲，民眾遇有犬隻吠叫或鄰里糾紛，應保持理性並循適當管道處理，切勿因一時情緒採取過激行為，以免傷及他人或動物並觸法。警方對相關違法行為均將依法調查偵辦。