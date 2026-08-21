快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男子酒後遭民宅犬吠 丟石頭砸鐵門、傷看門狗

中央社／ 高雄21日電

高雄鳳山一處民宅遭石塊砸壞鐵捲門跟茶几，連看家的狗狗後腳也受傷。警方循線逮捕吳姓男子，其供稱是酒後行經陳姓女子住處被狗叫嚇到，才丟石頭嚇阻，全案依毀損等罪送辦。

高雄鳳山區日前發生一起鄰里糾紛，57歲陳女報案其住處遭丟擲石塊，造成鐵捲門、茶几受損，犬隻後腳也受傷，事後前往至高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所提出恐嚇、毀損告訴，警方受理後調閱相關影像，掌握涉案69歲吳男身分，並於8月14日通知到案說明。

吳男供稱，與陳女並無仇恨，是某日飲酒後徒步返家，行經陳女住處時因遭犬隻吠叫受到驚嚇，才丟擲石塊嚇阻犬隻。警方將依相關影像、證據及雙方陳述持續調查釐清；另針對犬隻受傷部分，後續將相關案情，函請動物保護主管機關依權責查處。

鳳山分局今天呼籲，民眾遇有犬隻吠叫或鄰里糾紛，應保持理性並循適當管道處理，切勿因一時情緒採取過激行為，以免傷及他人或動物並觸法。警方對相關違法行為均將依法調查偵辦。

高雄 石頭 看門狗

延伸閱讀

汽車駕駛精神不濟肇事逃逸 淡水區新市五路16輛機車遭撞倒

新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

官邸旁開車逆向 啤酒公司員工趕著去上班...酒駕拒檢「撞警再撞樹」

影／羅東恐怖毒駕連環撞！男吸「喪屍煙彈」語無倫次 逆向爆撞肇逃

相關新聞

基隆七旬兄弟失聯逾1周陳屍同屋床上、浴室 將解剖釐清死因

基隆市安樂區一對七旬程姓兄弟，平時住在一起互相照顧，近日家屬連絡不到人，昨晚登門查看，發現兩人陳屍屋內，趕緊報警，警方發現都已死亡多時。今天報請檢方相驗，分別死在床上、浴室內，初判無外力介入，將擇日解剖釐清死因。

台中太平驚悚工安意外！女員工右手捲機台重傷 連人帶機開刀搶救中

台中市太平區今天下午發嚴重工安意外，一名20多歲徐姓食品行女員工操作機台時，右手不明原因捲入機台內，由於機台難以拆除，連人帶機台由消防員協助送往中國醫藥大學附設醫院急救，據了解，徐女右手遭壓砸傷，傷勢十分嚴重，目前正在開刀搶救中。

竹縣14歲學生遭「籃球架壓傷」不治 教育局回應了

新竹縣某校籃球隊國三陳姓學生昨天在校內體育館發生籃球框架收折時，遭籃球框架壓傷胸口，經送台北榮民總醫院新竹分院搶救後仍宣告不治，新竹縣府教育局與校方表示，已陪同家屬處理後續事宜，並對目擊的師生提供輔導處遇措施。

獨／竹縣某高職傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

新竹縣竹東鎮自強國中昨天下午發生校園意外，一名14歲、即將升國三的學生，協助收整移動式籃球架時，疑因籃球架液壓系統故障，遭倒下的籃球架壓傷，送醫搶救後仍宣告不治，詳細事發原因仍待進一步釐清。

高雄下雨天飲料店瓦斯鋼瓶突冒火 20歲女店員手燙傷驚嚇過度被送醫

高市正忠路某飲料店今天中午12時27分在大雨滂沱中突傳火警，消防局出動13車38人前往搶救，抵達發現1樓飲料店後方燃燒瓦斯鋼瓶雜物，一名20歲女店員右手被輕微燙傷，因驚嚇過度被預防性送醫治療。

高雄岡山套房大火救出三租客 通緝犯獲救趁亂拔腿狂奔仍被逮

高雄市岡山區竹圍西街一處三層樓透天厝分租套房，今天上午9時20分許突然竄出大火，火勢一路從一樓機車向上蔓延，多名租客受困，警消到場後，成功將受困的三名男子從死神手中救出，但其中一名何姓租客，獲救後虛報身分，更趁現場混亂時逃逸，警方圍捕後逮人，查出何男為通緝犯，警詢後解送橋頭地檢署歸案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。