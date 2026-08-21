竹縣14歲學生遭「籃球架壓傷」不治 教育局回應了

新竹縣某校籃球隊國三陳姓學生昨天在校內體育館發生籃球框架收折時，遭籃球框架壓傷胸口，經送台北榮民總醫院新竹分院搶救後仍宣告不治，新竹縣府教育局與校方表示，已陪同家屬處理後續事宜，並對目擊的師生提供輔導處遇措施。

這起校園意外發生在昨天下午3點許左右，據悉，當時這名14歲學生在收折過程中，籃球架突然倒下，該名學生因閃避不及，當下遭壓及胸部，學校立即打119求救，警消獲報後趕抵現場，送醫搶救後仍宣告不治，詳細事發原因仍待進一步釐清。

新竹縣政府教育局表示，案發生當下，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由教師到場處理並協助送醫，校方人員立即進行校安通報同時通知家長，教育局副局長與校長和教師均到院關心並提供協助。

同時，教育局也立即指派學生輔導諮商中心到校協助學校完成校安、衛政及社政等相關通報程序，同時啟動校園危機事件輔導機制。協助家長後續學生團體保險及縣民公共意外險理賠事宜。

教育局表示，針對可能目睹學生及相關師生提供減壓晤談、班級安心輔導及心理支持服務，以緩和師生心理壓力，後續學校會持續關懷學生及家屬狀況，教育局也請外界避免未經查證的揣測、評論或傳播，共同維護學生身心健康，也留給家長沉澱與調整的空間。