高雄岡山套房大火救出三租客 通緝犯獲救趁亂拔腿狂奔仍被逮

高雄市岡山區竹圍西街一處三層樓透天厝分租套房，今天上午9時20分許突然竄出大火，火勢一路從一樓機車向上蔓延，多名租客受困，警消到場後，成功將受困的三名男子從死神手中救出，但其中一名何姓租客，獲救後虛報身分，更趁現場混亂時逃逸，警方圍捕後逮人，查出何男為通緝犯，警詢後解送橋頭地檢署歸案。

今天上午9時20分許，該監透天厝後方停放的機車因故突然冒煙起火，火勢隨即伴隨劇烈濃煙沿著樓梯間迅速向上竄升，高雄市消防局接獲報案派遣14輛救災車輛、32名消防人員趕赴現場救援；警方壽天派出所員警也火速抵達，拉起警戒線疏導周邊交通。

救難人員一邊救火一邊救人，分別在2樓與3樓窗口平安救出25歲及30歲的兩名男租客，所幸兩人均無外傷，不需送醫；搜救人員隨後冒險入室搜索，在3樓房間內找到意識清楚但受濃煙嗆傷的38歲何姓男租客，火勢在20分鐘內迅速被撲滅。

但警方在現場登記獲救租客身分時，被救出的何男神情異常緊張、對答閃爍，面對詢問還企圖用假身分蒙混過關，隨後趁現場混亂時，轉身拔腿狂奔。

現場執勤員警一眼看穿何男異狀，未讓其得逞，當即通報線上警力實施圍捕，何男沿街竄逃，最終在竹圍中街三十巷內的一處車棚內被警方當場壓制圍捕到案。

警方調查，何男因涉案被橋頭、台南地檢署發布通緝，以為藏身於分租套房能安穩過日子，沒想到一場火警亂了他的生活，全案警詢後依法解送地檢署歸案；至於一樓機車為何突然起火，仍待消防局火調人員進一步調查釐清。

何姓男子在三樓房間獲救，但他因案被地檢署通緝，趁亂逃逸結果仍被逮到。讀者提供