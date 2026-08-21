教召挨撞竟動手！陸軍「威武部隊」中士徒手打傷教召員

代號「威武部隊」俗稱「關西登山社」的陸軍步兵第206旅去年在桃園市蘆竹區舉辦教育召集時，徐姓中士於教召某日，因遭林姓教召員碰撞，徐中士竟徒手攻擊對方手臂，造成林員左上臂挫傷、紅腫憤而向警方報案，桃園地檢署偵結，將徐中士依傷害罪起訴。

起訴書指出，25歲徐男是隸屬於陸軍206旅步兵第一營營部及戰鬥支援連的中士，威武部隊自2025年7月5日起實施教育召集，並於同月14日上午，部隊機動至桃園市蘆竹區某工廠，徐男與林姓教召員等人到場執行相關活動。

當天上午9時，林員在工廠內活動的行動間不小心撞到徐姓中士，原本只是一起單純的肢體擦撞，沒想到徐男卻瞬間火氣上揚，當場出手揮向林員，導致林員左側上臂當場受有挫傷與紅腫，林員事後向桃園市警局蘆竹分局提告。

檢方調查，根據診斷書等相關證據，認定徐男的確有攻擊林男的行為，並造成對方身體受傷，涉案事證明確，依刑法第277條第1項傷害罪嫌依法提起公訴。