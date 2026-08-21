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外送到一半機車被騎走！賊接電話說歹勢 蘆竹警追查
桃園市蘆竹區一名外送員昨(20)日晚間18時許，騎機車至龍壽街一段外送時，機車未熄火、手機留在車架上，竟遭不明人士直接騎走。外送員立即報警，並不斷打電話到自己的手機，對方終於接電話，一直說不好意思，並說會將機車留在龜山區，外送員後續到對方說的地點順利找回機車，不過偷車賊已經不知去向。對此，蘆竹警分局表示，已調閱監視器鎖定犯嫌，會全力將其查緝到案，全案依法偵辦。
從外送員的同事公布在Threads的影片可以看到，外送員把機車停在路邊，之後下車把貨物送到店家裡面，一名男子則剛從計程車下來，左右張望後，光天化日之下竟直接騎走外送員未熄火的機車，留在車上的手機也一起被帶走。
大竹派出所提到，外送員到達派出所後透過撥打手機電話聯繫，獲知嫌疑人將車輛停龜山區某處，派出所得知與報案人一同將車輛取回發還。警方強調，己調閱周邊監視器己鎖定犯嫌，將全力追查涉案犯嫌到案說明。
蘆竹分局提醒民眾，離開車輛時務必熄火，切勿將貴重財物留置車上，以免引起宵小覬覦，警方對於任何不法行為定當全力追緝，維護轄區治安。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】外送到一半機車被騎走！賊接電話說歹勢 蘆竹警追查
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