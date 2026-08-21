快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大雨狂炸BMW打滑自撞車頭全爛 一原因駕駛被上銬逮捕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄連日遭大雨狂炸，陳姓男子今天凌晨1時許駕BMW轎車行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑失控轉圈撞分隔島，猛烈撞擊力導致車頭撞爛，陳幸運未受傷，警方到場，聞到陳身上有酒氣，酒測值超過每公升0.4毫克，當場將他上銬逮捕。

楠梓警分局指出，22歲陳姓男子今天凌晨1時許駕BMW轎車行經興楠路104巷口東向西直行時，疑變換車道打滑自撞分隔島，所幸無人受傷。

警方獲報到場，見BMW車頭被撞爛，零件散落在分隔島，交通的箭頭標誌被撞落在地，陳男幸運毫髮未傷。

事故過程被他車行車記錄器拍下PO網忍不住驚嘆「也轉太多圈了吧」，有網友笑回「最近流行打陀螺」。

警方在現場處置，聞到陳男身上有酒味，對他施以酒測，酒測值超過每公升0.4毫克，當場將他上銬逮捕，警詢後，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方另依違反道路交通管理處罰條例第35條，處以3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管，並吊扣駕駛執照及該車牌照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子今天凌晨駕BMW行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑撞分隔島，致車頭撞爛，陳事後被警方測出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨駕BMW行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑撞分隔島，致車頭撞爛，陳事後被警方測出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

陳姓男子今天凌晨駕BMW行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑撞分隔島，致車頭撞爛，零件散落分隔島，陳被警方測出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天凌晨駕BMW行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑撞分隔島，致車頭撞爛，零件散落分隔島，陳被警方測出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

BMW 高雄 自撞

延伸閱讀

影／小黃自撞、汽車鬧區違規迴轉 北市中山警一夜查獲2疑涉毒案

官邸旁開車逆向 啤酒公司員工趕著去上班...酒駕拒檢「撞警再撞樹」

汽車駕駛精神不濟肇事逃逸 淡水區新市五路16輛機車遭撞倒

影／高雄女逆向險撞警車 苦求放過稱「已戒毒」…檢測仍毒駕

相關新聞

高雄大雨狂炸BMW打滑自撞車頭全爛 一原因駕駛被上銬逮捕

高雄連日遭大雨狂炸，陳姓男子今天凌晨1時許駕BMW轎車行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑失控轉圈撞分隔島，猛烈撞擊力導致車頭撞爛，陳幸運未受傷，警方到場，聞到陳身上有酒氣，酒測值超過每公升0.4毫克，當場將他上銬逮捕。

快改道！國1南下高雄路段聯結車自撞事故 僅內線可通行

根據警廣即時路況，今天清晨5時24分，國道1號南下369.8K高雄路段近瑞隆路出口，發生聯結車自撞事故，僅內線可通行。目前回堵至中正路入口，建議用路人提早避開該路段通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。