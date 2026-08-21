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高雄大雨狂炸BMW打滑自撞車頭全爛 一原因駕駛被上銬逮捕
高雄連日遭大雨狂炸，陳姓男子今天凌晨1時許駕BMW轎車行經高市興楠路在雨中行駛，變換車道不慎打滑失控轉圈撞分隔島，猛烈撞擊力導致車頭撞爛，陳幸運未受傷，警方到場，聞到陳身上有酒氣，酒測值超過每公升0.4毫克，當場將他上銬逮捕。
楠梓警分局指出，22歲陳姓男子今天凌晨1時許駕BMW轎車行經興楠路104巷口東向西直行時，疑變換車道打滑自撞分隔島，所幸無人受傷。
警方獲報到場，見BMW車頭被撞爛，零件散落在分隔島，交通的箭頭標誌被撞落在地，陳男幸運毫髮未傷。
事故過程被他車行車記錄器拍下PO網忍不住驚嘆「也轉太多圈了吧」，有網友笑回「最近流行打陀螺」。
警方在現場處置，聞到陳男身上有酒味，對他施以酒測，酒測值超過每公升0.4毫克，當場將他上銬逮捕，警詢後，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
警方另依違反道路交通管理處罰條例第35條，處以3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管，並吊扣駕駛執照及該車牌照。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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