官邸旁開車逆向 啤酒公司員工趕著去上班...酒駕拒檢「撞警再撞樹」

劉姓男子今天酒後開車行經總統官邸，在巷弄逆向行駛遭執勤員警攔下盤查，他因心虛踩油門逃逸，撞倒王姓員警再自撞路樹昏迷不醒，警方協助他送醫，待酒醒測得酒測值每公升0.74毫克，警詢後依公共危險、妨害公務罪送辦。

警方今天中午12點多在中正區重慶南路二段6巷執勤時，發現劉男（42歲）開Mazda逆向駛出巷口，由於該處距離總統官邸不到百公尺，員警上前盤查，他假意配合停車，卻趁隙踩油門逃逸，先撞倒王姓員警，接著自撞人行道樹木。

王員被撞倒，所幸僅右手及臉部擦挫傷無大礙，警方上前查看，發現劉男疑因撞擊力道大陷入昏迷，協助送醫，待送醫後對他酒測，測得酒測值每公升0.74毫克，已明顯超標。

警方確認車上沒有其他違禁品，詢問了解，他供稱昨晚下班後喝幾杯威士忌，待到了今天中午「趕著去上班」才宿醉開車上路，當下遇到警察心虛逃逸，十分懊悔，警詢後被依公共危險、妨害公務罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，劉男是台灣麒麟啤酒股份有限公司員工。