彰警逮捕員林「碰瓷妹」聲押獲准 籲被害人出面指認

彰化縣員林市近日出現「碰瓷哥」，佯裝發生擦撞車禍，要求對方當場支付和解，民眾在網路社群披露，警方循線逮捕發現是裝扮中性化的「碰瓷妹」，依詐欺、恐嚇及強制等罪嫌移送偵辦，檢方聲押獲准。

網友本（8）月16日PO網指出，員林市華成商場附近道路經常發生擦撞車禍，疑似一名「男子」選擇性「碰瓷」，受害均為中高齡長者，經查「男子」是一名外形中性的女子，擦撞後聲稱受傷無法工作，要求支付4天、每天1400元至1700元工資損失賠償費，被害民眾為小事化無多選擇自認倒楣也，也有不肯當場和解堅持報案，女子趕快離開現場。

員林警分局今表示，17日據報後成立專案小組清查轄區各派出所，發現今年6月至8月間此人密集在員林市及大村鄉一帶，製造假車禍碰撞跌倒等方式訛詐取財，強索數千至數萬元賠償金，若不從將提起告訴施壓恐嚇，至少12人被害，最高1天犯案4起，不法利得粗估約3萬多元。警方擴大調閱監視器畫面分析、比對及蒐證，鎖定35歲洪姓女子涉嫌重大。

員林警分局本月18日報請彰化地檢署指揮偵辦並聲請拘票獲准，專案小組當天下午將洪女拘提到案，訊問後依涉犯詐欺、恐嚇及強制等罪嫌移送偵辦，檢察官複訊後向彰化地方法院聲請羈押獲。警方進一步清查是否有其他被害者。