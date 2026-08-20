嘉義新港工業區行車糾紛爆衝突 男持「車檔」猛毆53歲聯結車駕駛

嘉義新港鄉一處工業區今早發生暴力衝突，一輛聯結車與一輛廂型車險些在廠區門口擦撞，聯結車駕駛53歲徐男下車找對方理論，雙方爆發激烈衝突，34歲潘男疑似拿「車檔」朝徐男頭部猛毆，造成徐男頭破血流，緊急送醫急救縫合，相關案情由警方釐清中。

警方調查，聯結車與廂型車均由縣道166線進入中洋工業區，聯結車在外車道右轉進入廠區，廂型車疑似逆向右轉衝進廠區，兩車險些發生擦撞，聯結車駕駛徐男進入廠區後，將車停在地磅處下車找對方理論，爆發激烈衝突，徐男起初遭勸架拉開，後來又再次對方理論。

徐男第二次衝上前找對方理論時，對方已集結10名太陽能工程人員，其中34歲潘男為首拿「車檔」多次朝徐男頭部猛毆，造成徐男頭部明顯外傷，送醫急救。警方表示，因攻擊部位為致命位置，將朝向殺人未遂方向偵辦，目前仍待徐男清醒完成筆錄。

醫院表示，病人頭部外傷，縫合後目前留觀，生命徵象穩定意識清楚。警方呼籲，民眾如遇行車糾紛，應保持冷靜與理性，切勿因一時衝動發生衝突，可立即撥打110報案，由警方到場協助處理，以免衍生刑事及民事責任。

嘉義新港鄉一處工業區今早行車糾紛爆衝突，34歲潘男疑似持「車檔」猛毆53歲徐姓聯結車駕駛。記者黃于凡／翻攝