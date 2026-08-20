影／美女空中瑜珈老師揪團包船看淡水煙火 卻缺救生衣、船員證敗興而歸

一名空中瑜珈老師16日揪團花費2萬5千元包船要看新北市淡水煙火，出港前卻被海巡人員檢查發現救生衣不足、船員資格不符，最後開不了船敗興而歸。新北市漁業處表示，違規最高可罰15萬元，消保官表示可提消費爭議申訴。

美女老師在Threads發文指出，16日晚間20名團員分從北、中、南趕到淡水漁人碼頭興沖沖登船，出港前海巡署漁港安檢所派員檢查，發現船家準備的救生衣不夠、其中1名船員僅持有商船證照並非娛樂漁船有效證件。

雙方為此反覆確認，20人就在船上枯等將近1個小時，最後船員只用一句：「不開了！」結束整件事。直到煙火施放前大約5分鐘，20人才主動請求下船，提著餐點匆忙衝上階梯，只能站在岸邊看煙火。

賴小姐說出發前，不僅確認過船型、空間與搭載人數，也特別詢問救生衣數量，業者當時回覆：「船上有救生衣，但是沒有規定要穿。」未料登船還是出狀況。

事後業者已將2萬5千元全額退還，也曾提出一般日期免費42人遊艇、3小時航程作為補償。但她當初買的是煙火包船體驗，業者提供的補償航程無法取代原本行程目的，且16日救生裝備不足與現場處理情況，已讓消費者失去再次搭乘的安全信任，因此決定不接受協商。

海巡署第八岸巡隊淡水第二漁港安檢所所長陳義強說明，娛樂漁業漁船出港安全檢查係為確保船舶、船員及乘客符合規定，維護航行及海上遊憩安全，當天海巡人員要求改善，但船方未能於預定出港時間前完成，最後取消航程，違規情形將依規定函送主管機關處理。

新北市漁業處表示，娛樂漁船出海前應確認船員、乘客穿妥救生衣，並配置合格船員，違者可處3萬至15萬元罰鍰。消保官指出，雖然業者已全額退費，消費者若要求額外補償，可提出消費爭議申訴。

1名空中瑜珈老師16日揪團花費2萬5千元包船要看新北市淡水煙火，出港前卻被海巡人員檢查發現救生衣不足、船員資格不符，最後航程取消敗興而歸。圖／海巡署提供