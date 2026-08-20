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彰化美港公路騎士撞人行道緣石倒地 遭聯結車輾斃

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉美港公路昨晚一名32歲男子下班返家途中，疑似不慎碰撞人行道緣石後倒地，遭後方同向行駛的聯結車右後輪輾過，當場傷重不治。事故引發道路安全疑慮，縣府交通處、警方及縣議員賴清美今天前往現場會勘，針對道路標線、照明及人行道緣石等提出改善建議，盼降低事故風險。

警方調查，男子昨晚7點多行經美港公路與嘉二路口，疑似碰撞人行道緣石後人車倒地，隨即遭同方向聯結車右後輪輾過，當場死亡。聯結車駕駛經酒測、毒品檢測均無異常，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

今天會勘建議補繪事故路口人行道紅色邊線，並增繪道路邊線及轉彎導引線，同時在人行道邊緣增設反光導標或凸起式反光標記，讓駕駛夜間行經路口時能更清楚辨識道路邊界。不過，相關工程優化主要著眼於提升道路安全，與本案目前調查的肇事因素並無直接關聯。

縣府交通處表示，工程優化建議將再與交通總顧問討論，並於本月道安會報提出，再由各路權單位依權責辦理。

賴清美表示，美港公路是連接台61線與國道3號的重要交通幹道，平時車流量大，沿線路口增設人行道，但突出的緣石容易讓機車騎士在夜間行駛時不易辨識。她指出，過去已有民眾反映類似問題，這次更發生死亡事故，相關單位應全面檢視沿線路口，能改善的就應儘速改善；更重要的是美港公路高架化能加快速度。

死者父親今天面對愛子意外離世相當悲慟，他表示，盼相關單位把道路安全問題真正改善，不要再有人因此發生不幸。

32歲男子下班返家途中，疑在美港公路與嘉二路口撞上緣石後倒地，遭聯結車輾過當場死亡。圖／民眾提供
32歲男子下班返家途中，疑在美港公路與嘉二路口撞上緣石後倒地，遭聯結車輾過當場死亡。圖／民眾提供

騎士 人行道 彰化

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