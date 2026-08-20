影／轎車追撞小貨車！警要求移車又撞 駕駛被上銬…警揭原因

郭姓男子15日清晨5時47分許駕車在高市中山西路追撞前方昌姓男子的小貨車，警方到場要求郭移車至路旁，沒料，郭又再次撞及小貨車，連兩次失常行為引警注意，發現郭車飄異味，經唾液快篩呈毒品陽性反應，車上還有11包毒品，當場上銬逮捕。

鳳山警分局忠孝派出所於15日清晨5時47分許接獲報案，指中山西路發生交通事故，員警到場處理時，發現36歲郭姓男子駕車追撞前方由昌姓男子（46歲）駕駛的小貨車。

警方完成現場測繪後，請雙方將車輛移置路旁，未料郭男移車過程中又再撞及昌男的小貨車，接連兩次失常行為讓員警察覺事有蹊蹺。

警方發現郭神情恍惚，車內飄散異常氣味，經徵得郭的同意，實施毒品唾液快篩，結果呈K他命及安非他命陽性反應，涉有毒駕行為；另在車內查獲K他命8包、重34.78公克，以及咖啡包3包電子秤及現金13萬9300元。

警詢後，依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另毒駕部分依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款製單舉發，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並將車輛當場移置保管及吊扣駕駛執照1至2年。

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高雄市郭姓駕駛連兩次追撞小貨車，失常行為被警發現涉有毒駕行為，必在車中起獲11包毒品。記者石秀華／翻攝