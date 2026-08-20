聽新聞
0:00 / 0:00
影／轎車追撞小貨車！警要求移車又撞 駕駛被上銬…警揭原因
郭姓男子15日清晨5時47分許駕車在高市中山西路追撞前方昌姓男子的小貨車，警方到場要求郭移車至路旁，沒料，郭又再次撞及小貨車，連兩次失常行為引警注意，發現郭車飄異味，經唾液快篩呈毒品陽性反應，車上還有11包毒品，當場上銬逮捕。
鳳山警分局忠孝派出所於15日清晨5時47分許接獲報案，指中山西路發生交通事故，員警到場處理時，發現36歲郭姓男子駕車追撞前方由昌姓男子（46歲）駕駛的小貨車。
警方完成現場測繪後，請雙方將車輛移置路旁，未料郭男移車過程中又再撞及昌男的小貨車，接連兩次失常行為讓員警察覺事有蹊蹺。
警方發現郭神情恍惚，車內飄散異常氣味，經徵得郭的同意，實施毒品唾液快篩，結果呈K他命及安非他命陽性反應，涉有毒駕行為；另在車內查獲K他命8包、重34.78公克，以及咖啡包3包電子秤及現金13萬9300元。
警詢後，依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另毒駕部分依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款製單舉發，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並將車輛當場移置保管及吊扣駕駛執照1至2年。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。