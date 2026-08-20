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影／「冬筍餅」銷全台 日香食品千坪廠房燒光 員工驚逃：控制不了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投竹山日香食品工廠今傳大火，廠房陷入火海，大量消防人車馳援，經過4個多小時灌救，目前火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。員工表示，油槽附近冒煙，當下有人去處理，但控制不了，只能先逃。業者無奈表示，無法估計損失。

南投縣消防局指出，今上午獲報竹山集山路有工廠起火，考量為工廠且周邊有住戶，立刻調遣中興、南投、名間、埔里、松柏嶺、水里分隊、碧興、竹山、中心碑、草屯分隊、集集分隊、雙冬分隊、鳳鳴、鹿谷等分隊及第三大隊人車馳援。

不少消防人員到場後才知道，是在地經營逾50年，以冬筍餅、芋仔餅和蕃薯餅聞名，通路遍布全台賣場的老字號餅乾工廠「日香食品」都相當訝異，但仍立刻布設水線灌救，只是廠內易燃物眾多，火勢猛烈且迅速延燒，廠房陷入一片火海。

該工廠火警發生當下，場內員工倉促逃離，因此無人員受困，僅一人輕微嗆傷。消防及義消人員灌救時，部分員工站在附近關心救災狀況，有員工表示，起初有人發現在油槽附近冒煙，過去後有嘗試要處理，但因為控制不住，只能先逃跑。

吳姓業者也表示，員工一發現冒煙就馬上處理，但因是食品工廠有食用油、包裝資材等易燃物很多，所以火勢蔓延很快，員工見無法處理就立刻通知119，現在1100坪的廠房幾乎全受波及燒毀，這也是日香唯一的廠房，目前財損無法估計。

消防局表示，該食品工廠因廠區面積不小，為鐵皮建築，且現場風勢強烈，火勢一度猛烈，但經4小時搶救，目前火勢已獲控制，唯現場部分鐵皮坍塌，得由怪手重機具挖開協助作業，以確保火勢不要悶燒，目前持續滅火，起火點仍待調查。

日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝
日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝

日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝
日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝

日香食品工廠大火，上千坪廠房付之一炬，業者（右）無奈。記者賴香珊／攝影
日香食品工廠大火，上千坪廠房付之一炬，業者（右）無奈。記者賴香珊／攝影

老字號餅乾工廠「日香食品」在地經營逾50年，以冬筍餅、芋仔餅和蕃薯餅聞名，通路遍布全台賣場。記者賴香珊／翻攝
老字號餅乾工廠「日香食品」在地經營逾50年，以冬筍餅、芋仔餅和蕃薯餅聞名，通路遍布全台賣場。記者賴香珊／翻攝

日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝
日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝

日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝
日香食品工廠大火，廠房一度陷入火海，經4個多小時灌救，火勢已獲控制，但上千坪廠房付之一炬。記者賴香珊／翻攝

南投縣 南投 草屯

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