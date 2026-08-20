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新北警昨夜全市同步取締毒酒駕 一晚29件成效斐然

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局昨執行第六波全市同步取締毒、酒駕專案勤務，動員765名警力、規畫93處路檢點，查獲毒駕24件、酒駕5件，共29件毒、酒駕案件，並同步查獲通緝犯、刑案及失聯移工，持續以高密度執法壓制毒酒駕，強化道路安全防護。

為守護市民用路安全，展現「毒、酒駕零容忍」的堅定決心，新北市警局昨天動員全市優勢警力，展開第六波全市同步取締毒、酒駕專案勤務，聚焦易肇事路段、治安熱點及高風險區域，採高密度路檢、機動攔查及重點巡查，建構道路安全防線，精準查緝毒(酒)駕行為。

昨晚專案勤務，新北市警局共動員警力765名，規畫路檢點93處，統計專案成果共查獲毒駕24件、酒後駕車5件，當場移置保管汽、機車29輛；另同步查獲通緝犯29人、其他刑事案件14件19人及失聯移工4人，將交通執法與治安查緝勤務相互結合，有效提升整體執法效能，強化道路安全及治安防護。

警方指出，近年來政府持續完善毒駕相關法規與執法機制，並導入毒品唾液快篩試劑，協助第一線執法人員快速辨識疑似毒駕案件，大幅提升查緝效率與準確度。為進一步強化道路交通安全防護網，立法院今年7月28日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正，待新法施行後，除提升毒駕及拒測罰鍰以外，原先吊扣駕照處分將提升為吊銷駕照，違規車輛更從吊扣牌照改為沒入車輛不得領回。

另建立吸毒者預防性吊照機制，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相似管制藥品者，經警察機關確認後，吊銷其駕駛執照，從源頭管理、加強防制。

此次修法增訂毒駕同車乘客連坐處罰規定，明知駕駛人有毒駕行為仍搭乘者，18歲以上同車乘客將處6000元至1萬5000元罰鍰；惟年滿70歲、心智障礙者及汽車運輸業之乘客不在此限。新北警方提醒，若發現車輛駕駛有毒駕或酒駕情形，應即時制止或避免搭乘，也不要將車輛交由可能毒駕之人使用，以免連帶受罰，甚至造成其他民眾無法挽回的生命悲劇。

新北市警局呼籲用路人切勿心存僥倖以身試法，一旦查獲毒及酒駕情事，警方必定依法從嚴究辦、絕不寬貸，期盼用路人遵守交通規則，共同維護交通安全。

新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供
新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供

新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供
新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供

新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供
新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供

新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供
新北警方昨夜全市同步取締毒駕及 酒駕，成效斐然。圖／警方提供

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酒駕 新北 毒駕

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