阻止兒全裸出門！台中7旬母遭菜刀砍脖、斷肌腱一度命危

台中張姓男子疑情緒不穩，今年3月沒去上班，父母接到電話到兒子家關心，張因晚上想全裸出門被廖姓母親制止，他失控痛毆媽媽一頓，再拿菜刀狠砍母親脖子、胸口，釀廖倒臥血泊一度命危，張再持刀全裸在大街閒晃30分鐘落網，檢方依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴他，將由國民法官審理。

檢方起訴指出，張男（39歲）今年3月25日因工作未到勤，其廖姓母親（70歲）接到主管來電反應，廖婦則和先生前往兒子位於南區高工路住處照顧他。

隔天26日晚上9點多張男突然要全裸出門，廖婦見兒子行為脫序上前環抱阻止，張竟情緒失控將母親推倒在地猛踢狠踹一頓，又衝進廚房拿了1把菜刀朝媽媽頭部、脖子、胸口及腹部揮砍，釀廖婦多處撕裂傷、肌腱斷裂。

張見媽媽倒臥血泊不動後，繼續拿著菜刀搭電梯下樓，廖事後才忍痛爬向餐桌旁拿手機報案求救，經消防人員趕到場將她送醫才撿回一命。

張男則全裸拿著菜刀衝出社區，當時不少民眾目睹嚇壞，相關影片也在社群流傳，網友議論紛紛，張在大街上遊走1公里後，當晚9點58分在南區工學路、工學北路口被警方逮捕並強制就醫。

台中地檢署根據雙方證詞、周邊監視器畫面，廖婦診斷證明及扣案凶刀等證物，認定張男犯嫌明確，偵結依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

台中張姓男子疑情緒不穩，晚上全裸想出門被母親制止，失控痛毆母，再拿菜刀狠砍，再持刀在大街閒晃30分鐘落網，檢方依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴他，圖為案發現場。聯合報系資料照

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