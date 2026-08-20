影／國1泰山爬坡道火燒車 小貨車上2人自行逃生

國道1號南向泰山爬坡道今天清晨7時許發生火燒車，1輛小貨車行駛中起火燃燒，車上2人自行逃生沒有受傷，造成後方回堵約3公里。新北市消防局出動人車趕往搶救，8時許排除路況。

南向泰山至林口路段是國道1號發生火燒車次數最多的爬坡道，警方一再提醒駕駛人上路前應確實檢查車輛。今天上午48歲吳姓男子駕駛小貨車，行經南向37.8公里泰山路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠輔助外側車道，車輛隨後就起火燃燒。

所幸吳男及時發現將車輛停下，與車內1名乘客自行逃生均未受到傷害，也未波及其他車輛，警消隨即趕到協助撲滅火勢，現場於8時24分完全排除，全線恢復通車，詳細的起火原因仍待消防單位進一步鑑識。

國道警方呼籲用路人，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號南向泰山爬坡道今天清晨7時許發生火燒車，1輛小貨車行駛中起火燃燒，車上2人自行逃生沒有受傷，造成後方回堵約3公里。新北市消防局出動人車趕往搶救，8時許排除路況。記者林昭彰／翻攝

國道1號南向泰山爬坡道今天清晨7時許發生火燒車，1輛小貨車行駛中起火燃燒，車上2人自行逃生沒有受傷，造成後方回堵約3公里。新北市消防局出動人車趕往搶救，8時許排除路況。記者林昭彰／翻攝

國道1號南向泰山爬坡道今天清晨7時許發生火燒車，1輛小貨車行駛中起火燃燒，車上2人自行逃生沒有受傷，造成後方回堵約3公里。新北市消防局出動人車趕往搶救，8時許排除路況。記者林昭彰／翻攝