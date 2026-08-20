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影／夜雨狂炸蘭陽溪暴漲…聯結車困溪中 警消渡河設繩索驚險救人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭深夜豪雨狂炸，造成蘭陽溪水暴漲，今天凌晨4時許，員山鄉葫蘆堵大橋下驚傳一名執行疏濬工程的聯結車司機受困溪中，險些被滾滾泥流沖走，狀況十分危急。縣消防局獲報趕往搶救，7名救難人員頂著狂暴洪水，驚險架設繩索渡河，千鈞一髮救出受困司機。

現場是蘭陽溪葫蘆堵的疏濬工程河段，60幾歲游姓司機當時正在車內待命，滂沱大雨下不停，導致溪水暴漲、水位快速上升，司機原想把聯結車開到岸邊，卻因水勢湍急，連人帶車受困動彈不得，岌岌可危。

人車受困位於深洲二路與長堤路口旁的葫蘆堵大橋下方，急流不斷沖刷車身，車輛隨時有被吞沒翻覆危險，司機緊急打電話求援，縣消防局獲報後第一大隊及員山分隊趕赴現場，救援人員評估無法靠近，研議救生路徑後決定架設繩索救人

7名救援人員冒險挺進，渡河架設繩索的救援過程相當驚險，半小後接觸到聯結車司機，幫他穿戴救生衣、頭盔與救生圈等裝備，在繩索系統拉拽與人員護送下，清晨5點34分把人拉上岸，成功化解一場暗夜驚魂，醫護人員檢查司機未受傷、意識清楚，聯結車待水位消退後再進行拖吊駛離。

大雨下不停，造成蘭陽溪水暴漲。今天凌晨葫蘆堵大橋下發生聯結車司機受困溪中，狀況危急。警消7名救難人員頂著洪水，驚險渡河架設繩索，滾滾洪流中成功救人。圖／消防局提供
大雨下不停，造成蘭陽溪水暴漲。今天凌晨葫蘆堵大橋下發生聯結車司機受困溪中，狀況危急。警消7名救難人員頂著洪水，驚險渡河架設繩索，滾滾洪流中成功救人。圖／消防局提供

大雨下不停，造成蘭陽溪水暴漲。今天凌晨葫蘆堵大橋下發生聯結車司機受困溪中，狀況危急。警消7名救難人員頂著洪水，驚險渡河架設繩索，滾滾洪流中成功救人。圖／消防局提供
大雨下不停，造成蘭陽溪水暴漲。今天凌晨葫蘆堵大橋下發生聯結車司機受困溪中，狀況危急。警消7名救難人員頂著洪水，驚險渡河架設繩索，滾滾洪流中成功救人。圖／消防局提供

蘭陽溪 救人 宜蘭

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