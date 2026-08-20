台中2警深夜巡邏遭倒塌路樹壓傷 一度受困

台中張姓男子疑情緒不穩，今年3月沒去上班，父母接到電話到兒子家關心，張因晚上想全裸出門被廖姓母親制止，他失控痛毆媽媽一頓，再拿菜刀狠砍母親脖子、胸口，釀廖倒臥血泊一度命危，張再持刀全裸在大街閒晃30分鐘落網，檢方依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴他，將由國民法官審理。

2026-08-20 09:40