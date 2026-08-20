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台中2警深夜巡邏遭倒塌路樹壓傷 一度受困
台中市昨晚驚傳2名巡邏警員遭倒塌路樹壓傷受困，當時台中市警局保安大隊王姓、黃姓警員巡邏經中區三民路、公園路口，移除樹枝時，遭樹木倒塌壓住一度受困，消防趕到場時2人自行脫困，但有多處擦挫傷所幸意識清楚送醫治療。
台中市消防局昨晚10點53分獲報，中區三民路二段、公園路口有人遭樹壓傷，到場發現是2名台中市警局保安大隊警員受困，當時保大警員巡邏至現場時要將樹枝移到路邊，未料路樹卻突然倒塌，釀2人被壓住、受困。
消防隨即派遣中區分隊3輛車、7名隊員前往救護，所幸遭壓警員已經自行脫困，經查王姓警員（54歲）頭部紅腫、右小臂及右膝處有輕微擦挫傷，黃姓警員（58歲）頭部疼痛、右小臂及右膝處有輕微擦挫傷，均意識清楚，予以救護處置後送醫。
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