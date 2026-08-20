影／半裸男闖國道逆向行走嚇壞路過駕駛 警火速攔截幸未釀事故

根據警廣即時路況，國道1號北上126K近頭屋路段，今天上午7時10分有用路人通報，外側路肩有1名裸體男子，逆向向往南行走。

根據高公局監視器畫面，男子上半身打赤膊、穿著深色長褲，從國1北上126K在路肩逆向往南徒步行走，不少行經車輛駕駛人見狀急踩煞車或閃避，警廣陸續接到6通熱心民眾來電通報。

該名男子上午7時42分終於在128K處被國道警方攔截。經2名員警溝通後，男子上午7時46分配合上警車離開，危機解除，幸未釀事故。

國道如發生誤闖事件，除可能對當事人造成嚴重傷害外，亦影響其他用路人的行車安全。根據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定，行人誤闖國道，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

今天上午7時許在國道1號北上頭屋路段，1名上半身赤裸的男子走在外側路肩，逆向向往南行走。圖／取自高公局1968即時路況

今天上午7時許在國道1號北上頭屋路段，1名上半身赤裸的男子走在外側路肩，逆向向往南行走。圖／取自高公局1968即時路況

今天上午7時許在國道1號北上頭屋路段，1名上半身赤裸的男子走在外側路肩，逆向向往南行走，幸被國道警方攔截。圖／取自高公局1968即時路況