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影／半裸男闖國道逆向行走嚇壞路過駕駛 警火速攔截幸未釀事故
根據警廣即時路況，國道1號北上126K近頭屋路段，今天上午7時10分有用路人通報，外側路肩有1名裸體男子，逆向向往南行走。
根據高公局監視器畫面，男子上半身打赤膊、穿著深色長褲，從國1北上126K在路肩逆向往南徒步行走，不少行經車輛駕駛人見狀急踩煞車或閃避，警廣陸續接到6通熱心民眾來電通報。
該名男子上午7時42分終於在128K處被國道警方攔截。經2名員警溝通後，男子上午7時46分配合上警車離開，危機解除，幸未釀事故。
國道如發生誤闖事件，除可能對當事人造成嚴重傷害外，亦影響其他用路人的行車安全。根據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定，行人誤闖國道，可處3000元以上6000元以下罰鍰。
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