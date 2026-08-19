二次事故釀禍！國1苗栗三義今天上午3車連環撞 2死1命危3傷

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段今天上午10點25分3輛車子追撞，造成2人死亡、1人命危，及3人受傷，車流一度回堵3公里，國道警方初步調查二次事故，釀成重大傷亡，檢警進一步調查釐清車禍原因中。

苗栗縣政府消防局今天上午10點25分據報，國1在147.8公里三義鄉北上路段發生3車連環車禍，出動三義、銅鑼及公館分隊6車13人搶救，1名男子卡在車底，另有1名女子夾困在車門，經救出脫困，連同另1名女子失去呼吸心跳（OHCA），還有3人受傷，分送苗栗大千醫院、衛生福利部苗栗醫院。

國道第二公路警察大隊到場處理，初步調查江姓男子（45歲）駕駛廂型車行駛在內側車道，追撞李姓女子（36歲）轎車，江男、李女因此下車站在兩車中間對話，後方林姓女子（51歲）駕駛休旅車追撞廂型車，廂型車往前推撞江男、李女，及李女轎車。

廂型車遭猛烈撞車，嚴重潰縮變形，車上菲律賓女乘客（62歲）夾困在側門，江男卡在廂型車底，李女也受重創倒地，3人都OHCA，經送醫搶救，菲律賓女子、江男都因傷重不治，李女加護病房觀察治療，尚未脫險境，林女及另2名轎車、廂型車乘客受傷送醫，並無生命危險。

國道二隊呼籲用路人若在國道發生事故，無人傷亡、車能動時，應開啟閃燈、後方放警示牌、拍照採證，盡速將車輛移至安全處所，以避免二次事故，此止，駕車並應隨時注意車前狀態，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段今天3輛車子追撞，造成2人死亡、1人命危，及3人受傷，警方初步調查二次事故釀禍。圖／民眾提供

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段今天3輛車子追撞，造成2人死亡、1人命危，及3人受傷，警方初步調查二次事故釀禍。圖／民眾提供

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段今天3輛車子追撞，造成2人死亡、1人命危，及3人受傷，警方初步調查二次事故釀禍。圖／國道二隊提供

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段今天3輛車子追撞，造成2人死亡、1人命危，及3人受傷，警方初步調查二次事故釀禍。圖／國道二隊提供