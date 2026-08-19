北市防災演習8月21日登場 同步發送細胞廣播

新北市一名74歲木姓男子過去曾因無照駕駛遭三峽警方舉發，未料昨傍晚再度駕車上路，還載著4名泰國籍逾期停留人士。更巧的是，這次攔下他的，正是先前開單的同一名員警。警方查證後，除依規定處理木男無照駕駛外，4名泰籍人士也在警詢後移送移民署新北市專勤隊偵辦。

2026-08-19 16:10