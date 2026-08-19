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北市防災演習8月21日登場 同步發送細胞廣播

中央社／ 台北19日電

北市消防局表示，將於21日辦理115年災害防救演習，當天同步發送CBS細胞廣播，民眾勿驚慌。

台北市消防局今天發布資訊提到，8月21日上午8時至下午5時將辦理115年災害防救演習，於北市災害應變中心、內湖區國防醫學大學、南港區南港高中、松山區松南營區、中山區榮星花園公園等5處場域同步展開。

消防局表示，此次防救演習依「台北市災害演習規劃與評估指引」模式辦理，演習期間將同步辦理「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練。

消防局表示，8月21日上午8時及10時，將分別於北市災害應變中心及國防醫學大學周邊發送CBS警訊，屆時位於上述區域民眾可能收到演練訊息，請勿驚慌。

此外，部分演習場域將進行人員疏散避難及交通管制措施，請行經民眾配合引導人員指示通行；演習期間如造成不便，敬請市民朋友及往來旅客見諒。

北市府表示，面對極端氣候與複合式災害的嚴峻挑戰，唯有透過高強度、趨向實戰的演練，全面驗證各單位防救災能力，落實中央與地方相互支援與合作策略，整合北市相關單位與民間救災資源，全力守護市民的生命財產安全。

北市 演習

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