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桃園失聯移工全國占比1成多 數字居高不下成治安隱憂

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園失聯移工約1萬1588名，占全國總數1成多，數字多年居高不下。桃市府勞動局今赴議會工作報告，不分黨團議員都關心此事，憂情況惡化治安敗壞，認為市府不能坐等中央法規，自己也該有一套遏止防範辦法；勞動局長李賢祥回映執法必須循中央法規，副市長蘇俊賓則稱近年移工涉刑案多為詐騙，已向中央反映。

桃園市議員謝美英表示，桃園近三年與失聯移工有關的刑案也在增加，從2023年100件、2024年152件到去年349件，成長幅度驚人，中央跟地方政府雖有合作祥安專案查緝非法，但顯然成效不彰，有待改善。

議員徐玉樹、黃崇真反映部分企業主沒準備移工宿舍，僅幫移工租房子，但缺乏管理，公園烤肉、溪水抓魚與亂丟垃圾情況嚴重，已對地方造成困擾，而現在警察沒有查戶口，難查證是否有非法移工混在其中，對治安也是隱憂。

議員張碩芳認為，勞動局應該深入了解移工逃逸失聯原因，清查勞動剝削或薪資苛扣情形，從源頭解決問題；議員黃婉如建議市府設計移工的活動中心，集中管理才不會影響他人；議員于北辰則重視人權，指失聯移工懷孕生小孩恐成人口黑數，應設法給予保障。

勞動局表示，桃園近三年失聯移工人數大致持平，2024年為1萬1570名，去年為1萬1954名，今年截至目前為1萬1588名。細究失聯移工產業類別，67%是產業類移工、33%為社福或其他移工，失聯原因則與工作環境或薪資狀況不佳、轉換雇主不順利必須回國、外界工作獲利更高等情有關。

李賢祥坦言人力市場持續供不應求，部分業者為求工作順利，確實會鋌而走險聘僱非法移工，只要需求沒消失，問題就會持續發生。在查緝防治方面，會再與警察局、調查局和移民署專勤隊合作，強化執法力道，但執法需有所依據，還是只能配合中央執行。

蘇俊賓表示，桃園發現移工刑案有增加趨勢，經分析，涉詐是大宗。已多次在行政院會反映移工賣帳戶給詐騙集團情況，金管會今年也祭出移工帳戶管理新制，移工涉案情況已經下降。

桃園市政府與移民署至工地稽查非法移工情形。圖／桃園市政府提供
桃園市政府與移民署至工地稽查非法移工情形。圖／桃園市政府提供

桃園 失聯移工

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