台南魚市場保麗龍箱內驚見嬰屍 她流產不知女嬰生死竟裝袋託人丟棄

32歲亞姓印尼籍女移工今天凌晨5時許產下女嬰，疑似因不知嬰兒是生是死，不知怎麼處理，竟裝進塑膠袋交給陳姓鄰居代為處理；陳帶到台南市永康區的市場，先放置在魚攤的保麗龍箱內，魚販整理時，發現箱內袋子中疑似有嬰屍，嚇壞報警，警方將依遺棄致死罪偵辦。

台南市警第二分局指出，今天上午9時30分許接獲中西區一間醫院通報，稱有女移工流產後持續腹痛出血，至醫院就診，醫師見症狀確認是懷孕流產卻不見嬰兒蹤影，研判有異報警；警方追查後，確認印尼籍、未婚的亞姓女移工凌晨5時許產下女嬰，已棄置至永康區。

據了解，亞女是合法移工，在中西區工作約3、4年，今天凌晨在住宿處突然流產，獨自產下女嬰，自稱因不知女嬰是生是死，相當緊張害怕，於是請住在隔壁的陳姓台灣籍魚販男性友人幫忙；亞女將女嬰裝進塑膠袋交給陳，陳在永康區崑山市場工作，將袋子帶到上班地點。

由於陳又接到亞女來電，稱肚子很痛、一直出血，請陳載她到醫院就診，陳先將袋子放進一處魚攤內有冰塊的保麗龍箱內，先行離開；該處魚攤的魚販上午整理保麗龍箱時，無意間發現箱內層層包裹的黃色飼料袋與紅色塑膠袋中，竟疑似有嬰兒屍體，嚇壞報警。

警方到場確認，嬰兒已無生命跡象，此時醫院也通報亞姓女移工因流產至醫院就診，卻沒有見到嬰兒，研判應是亞女所為；由於亞女上午是由朋友載到醫院急診，目前仍在醫院住院治療觀察，警方將先製作相關人筆錄，待女移工出院後再依遺棄致死罪偵辦。

警方指出，將報請檢察官相驗，釐清女嬰究竟是出生就死亡，還是遭棄置身亡，並調查陳姓男子是否知道並協助亞女丟棄嬰屍。

32歲亞姓印尼籍女移工今天凌晨5時許產下女嬰，疑似因不知嬰兒是生是死，不知怎麼處理，竟裝進垃圾袋交給魚販友人代為處理。圖／讀者提供

32歲亞姓印尼籍女移工今天凌晨5時許產下女嬰，疑似因不知嬰兒是生是死，不知怎麼處理，竟裝進垃圾袋交給魚販友人代為處理。圖／讀者提供

32歲亞姓印尼籍女移工今天凌晨5時許產下女嬰，疑似因不知嬰兒是生是死，不知怎麼處理，竟裝進垃圾袋交給魚販友人代為處理。圖／讀者提供