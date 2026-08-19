警一眼認出「老熟人」 74歲男再無照上路還載4名跳機的泰人

新北市一名74歲木姓男子過去曾因無照駕駛遭三峽警方舉發，未料昨傍晚再度駕車上路，還載著4名泰國籍逾期停留人士。更巧的是，這次攔下他的，正是先前開單的同一名員警。警方查證後，除依規定處理木男無照駕駛外，4名泰籍人士也在警詢後移送移民署新北市專勤隊偵辦。

三峽分局表示，交通分隊警員周彥斈昨傍晚6時6分許，在三峽區嘉添路執行取締違規勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑。當時駕駛座車窗原本敞開，周員查看時覺得駕駛相當眼熟，沒想到車輛一見警方就立即關窗，更引起注意。

周彥斈隨即查詢車籍資料，發現駕駛正是74歲木姓男子，先前就曾因無照駕駛遭舉發，而當時開單的也正是周員本人。警方隨即上前攔查，果然發現木男再次無照駕駛，車內另有4名外籍乘客。

警方進一步查證，4人為3男1女，均為泰國籍，年齡介於36歲至57歲，分別於2024、2025年間以觀光目的免簽入境台灣，原僅可停留約2周，卻疑似逾期停留，並有「跳機」後在台非法工作的情形。

由於現場警力有限，周彥斈立即以無線電通報勤務中心請求支援，待5名警力到場後，警方依法控制現場並將相關人員帶返分隊偵辦。4名泰籍人士經警詢後，移送移民署新北市專勤隊續辦。

三峽警方指出，周彥斈日前才因取締交通違規，遭民眾在鈔票上寫下詛咒字句引發關注，但未影響執勤，此次再憑著對駕駛的印象及現場細節，查獲同一人再次無照駕駛，並意外發現4名逾期停留外籍人士。

三峽分局員警周彥斈昨在三峽區嘉添路執勤時，發現74歲木姓男子涉嫌無照駕駛，車內另載有4名泰國籍逾期停留人士。記者張策／翻攝

三峽分局員警周彥斈昨在三峽區嘉添路執勤時，發現74歲木姓男子涉嫌無照駕駛，車內另載有4名泰國籍逾期停留人士。記者張策／翻攝